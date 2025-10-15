La Lega riparte dal Veneto dopo il tonfo in Toscana: Zaia capolista ovunque, il “nordismo di popolo” contro il “bluff del vannaccismo”

Roma – “Siamo una famiglia e una squadra ed è giusto condividere questo valore di squadra”. Alla presentazione del neo-candidato Alberto Stefani, il governatore uscente del Veneto Luca Zaia rivendica così la propria appartenenza di “militante” al Carroccio. “Sempre pronto dall’alba al tramonto”. E al quale “non devono mai tremare i polsi” per dare battaglia sia fuori che dentro il partito. Perché, al netto della sfida scontata in Veneto, la disputa che ingaggia il popolarissimo governatore riguarda invero il destino della Lega e quello del suo consenso personale.

Come ancora mercoledì sera 15 ottobre ha fatto presente ricordando di non essere stato voluto né alla guida di una lista civica di sicuro successo né come patronimico di quelle della Lega. Che comunque guiderà in tutte le provincie venete. Anche se nel suo destino di leader della Lega nordista di governo è destinato a profilarsi un ruolo da ministro per l’oggi o per il domani.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia e il candidato alla presidenza della regione Alberto Stefani alla kermesse della Lega per aprire la campagna elettorale a Padova

La posizione di Zaia, del resto, rappresenta il malumore della Lega nordista non solo nei riguardi del deludente risultato toscano dello scorso fine settimana, ma nei riguardi della linea “situazionista” all’insegna del radicalismo clerico-patriottico adottata dal leader Matteo Salvini nell’intento di reggere la concorrenza di Giorgia Meloni e del suo partito. Governatori e parlamentari del Nord hanno prontamente criticato il modello toscano. E Matteo Salvini, da leader che ha salvato il partito dal tracollo di inizio millennio, ha probabilmente già capito l’antifona.

Il generale Roberto Vannacci

Tanti saluti al bluff Roberto Vannacci, dunque, bentornato primato delle ragioni delle Regioni e dei ceti produttivi settentrionali. La Lega, da ultimo partito centralista democratico qual è, e Salvini, da “capitano” sin troppo “situazionista” che ha sperperato l’immenso consenso guadagnato tra il 2018 e il 2019, possono solo ricompattarsi in vista delle Politiche del 2027. Anche se permane una differenza di fondo tra l’impostazione estemporanea del leader, indaffarato non da oggi a delineare un profilo da destra clerico-patriottica oltranzista del Carroccio per concorrere a destra, e la classe dirigente da sempre “antifascista” – come rivendicano dal Nord e l’Est – e dedita a rappresentare gli interessi materiali dei ceti produttivi settentrionali: dai commercianti alle partite Iva, dalle e gli insegnanti alle professioni, che costituiscono la base sociale della Lega.

L’ex generale eurodeputato, best seller, promotore di circoli e incaricato di guidare le liste regionali del Carroccio in Toscana è diventato il paradigma politico della crisi elettorale che il Carroccio sarà chiamato a discutere al Consiglio federale di martedì prossimo. Salvini l’ha voluto e difeso come campione della sfida alla post-missina guidata da Giorgia Meloni. Partita decisamente persa, dato che in Toscana la Lega ha ceduto il 90% dei voti rispetto al massimo delle Europee 2019, FdI ha quintuplicato i consensi e i resti sono andati a Forza Italia e ai moderati.

L’ex portiere di Fiorentina e Milan ed ex consigliere regionale leghista Giovanni Galli avverte prontamente la necessità di “devannaccizzare” il Carroccio in polemica con l’unico neo-eletto e sodale del generale, Massimiliano Simoni, che ha accusato i leghisti di essere “poltronati” e rivendica di credere nei “principi mazziniani Dio, Patria e Famiglia” (che peraltro furono poi adottati dal fascismo). E il fatto che sia diventato l’unico rappresentante della Lega a Palazzo Panciatichi non è indolore. Dal governatore lombardo Attilio Fontana al senatore Massimo Garavaglia è un filotto di appelli al nordismo “della gente”.