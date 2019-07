Milano, 24 luglio 2019 - Le indagini dei pm milanesi che puntano a far chiarezza sui presunti fondi russi alla Lega si concentrano sulla figura di Gianluca Savoini, l'ex portavoce del vicepremier Matteo Salvini si trova la lente degli inquirenti non come presidente dell'associazione Lombardia-Russia, "ma come uomo del Carroccio".

L'INCONTRO AL METROPOL DI MOSCA - Ed è proprio in veste di "uomo del Carroccio" che viene letta la sua presenza all'hotel Metropol di Mosca dove avviene, il 18 ottobre scorso, l'incontro tra funzionari russi e tre italiani al centro dell'indagine guidata dal procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e dai pm Gaetano Ruta e Armando Spataro. Una lettura che in qual modo spiegherebbe l'assenza di sequestri nella sede dell'associazione. Savoini, indagato per corruzione internazionale, non ha chiarito agli inquirenti quale fosse il suo ruolo, dunque se avesse un mandato del partito oppure fosse a quel tavolo a titolo personale per trattare un affare milionario legato all'acquisto di petrolio. Quello che appare certo è che Savoini, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ai magistrati, non riveste e non ha rivestito incarichi formali eppure risulta presente con il vicepremier Salvini in una missione ufficiale a Mosca.

LA CENA - Savoini, che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere - dopo l'invito a comparire notificato nei giorni scorsi all'indagato, difeso dal legale Lara Pellegrini, dall'aggiunto Fabio De Pasquale e dai pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro - ha taciuto anche su una domanda specifica, ovvero a che titolo fosse presente a Mosca lo scorso ottobre. Nell'indagine, tra l'altro, si punta a far luce anche su una cena che si sarebbe tenuta il 17 ottobre sempre a Mosca, il giorno prima dell'incontro nell'albergo. Sarebbero stati presenti, tra gli altri, il vicepremier Matteo Salvini, lo stesso Savoini, il presidente di Confindustria Russia e manager Eni Ernesto Ferlenghi e Luca Picasso, direttore di Confindustria Russia, oltre a Claudio D'Amico, consigliere 'per le attività strategiche di rilievo internazionalè del leader della Lega.

LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PD - Il Pd, in relazione al Russiagate, ha reso noto che: "presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Matteo Salvini, il ministro che scappa nei confronti delle sue responsabilità". L'annuncio è stato formalizzato in Aula al Senato dal capogruppo del Pd, Andrea Marcucci al termine dell'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul caso 'Russia-Lega'. "Abbiamo depositato una richiesta di accesso agli atti presso la presidenza del Consiglio, ai sensi della legge sul Foia, per avere tutta la documentazione riguardante i viaggi in Russia di Savoini e D'Amico nelle delegazioni del Governo, le loro presenze ad appuntamenti ufficiali, le spese. Ora Palazzo Chigi è obbligato a rispondere" hanno inoltre dichiarato i deputati del Partito democratico Carmelo Miceli, Alessia Morani, Alessia Rotta, Emanuele Fiano e Enrico Borghi.

Non si è fatta attendere la replica del leader del Carroccio: "La mozione di sfiducia del Pd di Renzi, Boschi e Zingaretti contro di me? Una medaglia. Come le denunce di Carola e delle Ong, gli insulti dei centri sociali, le minacce dei Casamonica. Io non mollo, indietro non si torna", cosi' Matteo Salvini su Twitter.