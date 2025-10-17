Il politologo Feltrin: “Il flop di Lega e M5s? Non è ora di estremismi”

Professor Paolo Feltrin, politologo dell’università di Trieste, esperto di risultati elettorali e conoscitore del Carroccio, qual è la sua valutazione sui risultati deludenti della Lega alle regionali?

"La mia idea, e vale tanto per Lega che per i 5 Stelle, è che quando il gioco si fa duro l’elettorato non va in cerca di avventure. Quando cioè il contesto internazionale butta al brutto, nessuno vuol fare scelte azzardate. E siccome in questo momento il quadro è quantomeno preoccupante, meglio votare sul sicuro o al massimo non andare a votare. Non a caso i due partiti in difficoltà sono Lega e 5 Stelle, che hanno più o meno lo stesso andamento. Interessante è il fatto che tengono e crescono non solo Fratelli d’Italia e il Pd, ma anche Forza Italia".

Per quale motivo?

"Appunto perché, stante il contesto internazionale, è meglio l’usato sicuro. In più Forza Italia e Tajani hanno avuto due fortune. La prima sono le ‘baruffe chiozzotte’ tra Renzi e Calenda, che gli lascia lo spazio centrale dove possono pescare. La seconda è il ruolo di ministro degli Esteri, che gli consente di apparire di più nel momento in cui sono più acute le crisi internazionali. In più si può considerare l’errore di Salvini. Dato il contesto, non aveva senso incatenarsi a Vannacci".

Proprio questa divisione tra la radicalità sovranista di Salvini e Vannacci e il federalismo moderato dei governatori Zaia e Fontana sembra essere il nodo che lacera il Carroccio...

"Questo è uno dei temi cui darà risposta il voto di novembre in Veneto. Se e quanto è davvero polarizzante questa frattura tra una Lega moderata di governo e una radicale, tra Zaia e Fontana da un lato e Salvini e Vannacci dall’altro. Come sempre i numeri ci diranno se e quanto la frattura sposterà l’elettorato in altra direzione: o verso FdI o verso astensione. Difficile invece che l’elettorato leghista voti Forza Italia".

Eppure è quello che osservano alcuni analisti...

"Guardiamo i voti dal 2022, perché è sbagliato fare confronti con cinque anni fa. Più o meno il centrodestra mantiene i consensi e più o meno Forza Italia è cresciuta guadagnando al centro".

Considerata la crescita dell’astensione, non sembra però che i due poli siano impermeabili?

"Più o meno è così. Vedo però una crescita di Forza Italia in tutte le regionali che spiego appunto con la paura di avventure e la scelta dell’usato sicuro".

Il vanaccismo contestato dai governatori non ha insomma pagato alla Lega?

"Effettivamente no. Ma la prova saranno le elezioni venete, l’unica vera consultazione nel Nord padano. Il nocciolo è sempre lì".

Un trionfo in Veneto, però, non sarebbe ascritto proprio alla linea di Zaia e governatori?

"Bisognerà vedere la campagna elettorale del candidato presidente Alberto Stefani, che formalmente è legato al leader della Lega: si appoggerà del tutto sul predecessore o tenderà a assumere toni salviniani?".

Con Zaia capolista dappertutto è difficile che non ne esca un segnale a suo favore...

"Certo, ma anche lì la questione è delicata. Bisognerà vedere i voti ai candidati. E a questo proposito c’è anche un problema tecnico. Zaia capolista in tutte le province crea malumori a non finire tra gli altri candidati uomini, dato che è prevista la doppia preferenza alternata per genere".