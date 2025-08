La Lega attacca la Corte europea: “Le toghe rosse assaltano i nostri confini”

Roma, 2 agosto 2025 – Non si placano le polemiche dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea che, in merito alla questione “Paesi sicuri” per il rimpatrio dei migranti (promossa nell’ambito del funzionamento dei Cpr italiani in Albania). La parte politica più dura contro la sentenza (era difficile potesse essere altrimenti) è la Lega del vicepremier Matteo Salvini che oltre a puntare il dito contro l’ennesimo attacco delle “toghe rosse” prepara, con i Patrioti, una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen.

Il vicepremier e il leader della Lega, Matteo Salvini

"La decisione della Corte di Giustizia europea conferma l'assalto delle toghe rosse ai nostri confini, sia in Italia che all'estero. Non ci arrenderemo mai, siamo pronti a dare battaglia e in autunno i Patrioti presenteranno una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, incapace di tutelare il Vecchio continente e l'Italia in particolare. Non solo sull'immigrazione ma su troppi dossier a partire dal folle green deal che non aiuta l'ambiente ma danneggia famiglie e imprese", recita una nota della Lega diffusa questa mattina.

Giià ieri sera Matteo Salvini aveva definito la sentenza della Corte di Giustizia europea “l'ennesimo schiaffo alla sovranità nazionale del nostro Paese, l'ennesimo incentivo a sbarchi senza limite, l'ennesima riprova non solo dell'inutilità, ma della dannosità di istituzioni europee di questo tipo, che pagano i cittadini italiani che però vengono costantemente umiliati".