L’economista Massagli: "Un reddito regionale?. Inattuabile coi fondi Ue"

Da più parti, nell’ambito del campo largo, si propone una sorta di Reddito di cittadinanza regionale: è una strada praticabile? "Bisogna intendersi sui contenuti, prima che sulla denominazione. Il reddito di cittadinanza come conosciuto negli anni scorsi quale misura assistenzialistica di contrasto alla povertà non è replicabile su scala regionale con l’uso dei Fondi europei". È netto Emmanuele Massagli, docente alla Lumsa, consigliere del Cnel e Presidente della Fondazione Tarantelli.

Che cosa lo impedisce?

"Una prima ragione è tecnica e concerne la finalità della misura: un (generoso) sussidio dovuto a tutti i cittadini con redditi bassi per il solo fatto di essere cittadini (quindi residenti regolari) non è nelle disponibilità legislative delle Regioni e non è finanziabile con i canali europei dedicati al sostegno agli indigenti e alle politiche attive. Le Regioni, per di più, non hanno in bilancio abbastanza risorse per coprire una politica di questo genere".

Ma non c’è una soluzione più a misura di Regioni?

"Diverso è il caso di un ‘reddito di dignità’ costruito sulla falsariga dell’omonima misura pugliese, citata più volte da Pasquale Tridico durante la campagna elettorale: si tratta di una misura a tempo finalizzata all’inclusione, e all’accompagnamento al lavoro (materia che è competenza regionale) e che è perciò connessa allo svolgimento di tirocini, percorsi di alfabetizzazione, piani di formazione professionalizzante. Tutte le Regioni, però, dispongono già di misure di questo genere, magari identificate meno pomposamente".

Tridico ha parlato del reddito come misura per l’autoimprenditorialità.

"Se per ‘reddito di cittadinanza regionale’ si intendesse un incentivo diretto alla imprenditorialità, allora saremmo decisamente nell’ambito del conosciuto sia in chiave nazionale sia su scala territoriale. La stessa Naspl è ottenibile in soluzione unica quando finalizzata al lavoro autonomo. Nella stessa Calabria sono già ottenibili sostentamenti per la creazione di impresa, erogati dalla Regione e finanziati proprio da fondi europei. Si tratta, per di più, di una regione ricompresa nella Zes (Zona economica speciale) unica, ove si può quindi accedere a ulteriori fondi statali e alle procedure burocratiche semplificate per l’autorizzazione di attività economiche".

Non sarebbe comunque utile una misura che finanzi i tirocini, almeno per i più giovani?

"I tirocini per giovani, per donne e per disoccupati finanziati negli anni da molte regioni del Sud sono invero un caso problematico del nostro mercato del lavoro, non di successo. Insegnando tra Roma e Palermo, mi capita spesso di incontrare giovani residenti nel Mezzogiorno interessati a percorsi post-laurea universitari o percorsi di specializzazione e molte volte mi sono stupito di osservare sul cv il susseguirsi di esperienze formative tra loro molto diverse per materia e per livello, senza alcuna coerenza. Il motivo dell’adesione a quelle proposte è spesso il finanziamento regionale dell’intero percorso o del connesso tirocinio. In un certo qual modo, possiamo dire che la funzione assistenzialistica del reddito di cittadinanza in molte regioni è già stata svolta negli anni dal finanziamento con fondi europei di percorsi formativi inutili, funzionali solo all’ottenimento degli assegni. Questo approccio deve essere corretto, non può essere addirittura istituzionalizzato".

Altri suggerimenti ai candidati?

"Non spetta a me dare suggerimenti programmi e strategie, ci mancherebbe. Mi permetto solo di osservare, come presidente della Fondazione che porta il nome di Ezio Tarantelli, che sarebbe un grave torto alla sua memoria e a quella delle altre vittime degli anni di piombo candidare chi, pur insegnando nella stessa università del professor Tarantelli, ha pubblicamente commemorato la terrorista Barbara Balzerani, una delle responsabili (mai pentita!) della cellula romana delle Brigate Rosse proprio negli anni del barbaro assassinio del riformista vicino alla Cisl".