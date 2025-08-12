L’economia del ponte

In trent’anni di operatività il Ponte sullo Stretto farà rientrare nelle casse dello Stato i 13 miliardi necessari — secondo le stime attuali — per realizzarlo. Il calcolo attorno a quella che, molto probabilmente, diventerà una delle più grandi infrastrutture realizzate in Italia nel XXI secolo, è stato fatto dagli esperti di Unimpresa, che promosso l’opera in una prima analisi costi-benefici dell’opera, mettendo insieme statistiche ufficiali e simulazioni finanziarie contenute nel progetto. Ma oltre ai dati economici, i risultati portano a una considerazione, su tutte: il Ponte potrà diventare un buon affare per gli italiani solo se sarà inserito all’interno di un ecosistema logistico capace di trasformare il Sud in un "hub strategico" del Mediterraneo.

I conti sono presto fatti: calcolando almeno 25 milioni di veicoli, con una tariffa media di 15 euro (10 per le auto e 20 per i camion) e il passaggio di almeno 36.000 treni all’anno, i ricavi annui stimati variano da un minimo di 535 milioni a un massimo di 800 milioni.

La buona notizia è che la società che gestirà il ponte potrebbe già raggiungere un utile operativo di 100 milioni nel primo anno di attività. Considerando un piano di ammortamento fissato in 30 anni, in questo periodo il valore cumulato degli utili ammonterebbe a circa 3 miliardi di euro, pari a poco meno del 25% del costo complessivo dell’opera. Il recupero integrale dell’investimento dipenderebbe dunque da un mix di ricavi diretti, benefici indiretti sull’indotto, impatti fiscali e possibili contributi pubblici. "Questo vuol dire che il suo futuro è legato a piani commerciali e piattaforme logistiche che dovranno nascere, ed è qui che la politica dovrebbe farsi sentire — commenta il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora —. Se prendiamo ad esempio il ponte di Istanbul, con 15 milioni di abitanti, crocevia per i Balcani e il Medio Oriente, appare chiaro che quello sullo Stretto è poca cosa. Sicilia e Calabria unite sommano meno della metà degli abitanti della sola Istanbul".

Insomma, per essere davvero un investimento produttivo, il Ponte dovrà inserirsi in una strategia più ampia, capace di fare del Mezzogiorno un hub logistico mediterraneo per i traffici internazionali. Sul piano tecnico, ciò significa intervenire su più livelli: potenziamento della rete ferroviaria a standard europei, con sagoma e portanza adeguate ai convogli merci pesanti; interconnessione con i porti strategici (Gioia Tauro, Augusta, Palermo, Catania) per garantire tempi di trasbordo competitivi rispetto ad altri corridoi logistici del Mediterraneo; sistemi di gestione digitale del traffico in grado di monitorare e ottimizzare i flussi in tempo reale, minimizzando i tempi di attraversamento e massimizzando la capacità della struttura; piani commerciali di lungo periodo mirati ad attrarre operatori logistici globali; consolidamento di partnership con compagnie di navigazione e sviluppo di poli di trasformazione e stoccaggio merci nelle immediate retrovie del ponte.

In assenza di queste condizioni, il rischio è che il Ponte resti un’infrastruttura incapace di generare quei volumi di traffico merci necessari a giustificare e sostenere l’investimento nel lungo periodo. In altri termini, il futuro economico del Ponte sarà scritto non tanto nei cantieri che lo costruiranno, quanto nelle politiche logistiche e commerciali che lo renderanno un tassello centrale delle catene di approvvigionamento europee e mediterranee.

Resta ottimista il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: "Il Ponte è un’opera che attira investimenti e ricchezza, esattamente come lo è stata a suo tempo l’Autostrada del Sole". Diametralmente opposto il giudizio di Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde: "Quest’opera è il più grande sperpero di denaro pubblico della storia recente".