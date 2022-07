C’eravamo tanto alleati: quando il leader scaglia macigni contro gli ex amici

Quando il leader si toglie i sassolini dalle scarpe, possono uscire macigni. Macigni non sassolini sono, per esempio, quelli che Giuseppe Conte, presidente del consiglio del Governo giallo-verde, scaglia contro Matteo Salvini, suo vicepremier, ministro dell’Interno. È il 20 agosto 2019, a Palazzo Madama sono le 15. L’arringa dell’Avvocato del popolo è durissima: "Caro ministro, caro Matteo, se vuoi la crisi ritira i ministri... Evita di accostare slogan politici a simboli religiosi, l’incoscienza religiosa rischia di offendere credenti e oscurare il principio di laicità". E ancora. "Hai invocato le piazze e chiesto poteri, la tua concezione preoccupa. Non abbiamo bisogno di uomini con pieni poteri, ma con senso delle istituzioni". "Matteo, non hai dimostrato cultura delle regole". Salvini incassa, ma la mimica tradisce l’aplomb. La replica di Salvini conferma: "Mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Pericoloso, autoritario, irresponsabile, incosciente...Bastava il Saviano di turno a raccogliere tutta questa sequela di insulti, bastava il Travaglio, un Renzi, non il presidente del Consiglio". Si erano tanto ama ti , come capita tra alleati, ma anche tra compagni di partito: le imagini del gelo tra Letta e Renzi, il giorno del passaggio della campanella dice più delle parole. Ma i sassolini segnano anche le esperienze di governo dei due protagonisti indiscussi della seconda repubblica: Silvio Berlusconi e Romano Prodi. Berlusconi e la Lega Nord di Umberto Bossi arrivarono ai ferri corti, la prima volta, tra il ’94 e il ’95. Il Berlusconi I finisce il 17 gennaio 1995, dopo 251 giorni. Le parole furono pietre. Ricordano le cronache che in quell’occasione per Berlusconi Bossi era un "Giuda", un "ricattatore", un traditore che tenta "un furto con scasso per mere ambizioni di potere". Il Cavaliere, divenne "il Peròn della mutua" a cui "noi della Lega togliamo la fiducia" e ...