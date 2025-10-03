Le università occupate. Gli studenti per la Flotilla: "Noi, equipaggio di terra"

Ha le studentesse e gli studenti nel motore la mobilitazione nazionale pro-Pal dilagata da ieri sera, dopo lo stop alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, in vista dello sciopero nazionale di oggi e della manifestazione nazionale a Roma di domani. "Siamo l’equipaggio di terra", mandano a dire Udu e Uds, le organizzazioni studentesche della Cgil. Che rappresentano solo una parte dell’arcipelago di organizzazioni e collettivi studenteschi che in queste ore hanno guadagnato il ruolo di battistrada della solidarietà con la causa palestinese anche rispetto alle organizzazioni sindacali e di partito. Da Roma a Bologna, da Milano a Napoli, da Firenze a Bari sono state molte le occupazioni, soprattutto di aule e facoltà di Lettere e Scienze Politiche, ma anche di licei, e i cortei spontanei che di nuovo ieri hanno preso le mosse dagli Atenei per attestare la solidarietà con la Flotilla e protestare contro l’eccidio in corso a Gaza e l’inerzia imputata al governo italiano.

Scuole e soprattutto università, del resto, sono non da oggi incubatrici del "pensiero critico", come lo definisce il rettore della Federico II di Napoli Matteo Lorito nella sua esortazione contro la violenza, sulla lunghezza d’onda dello stigma della ministra Anna Maria Bernini. Un atteggiamento che in diversi casi ha già portato non solo gli studenti ma anche i docenti a mettere in discussione anche i rapporti di collaborazione con gli atenei israeliani e a posizione molto dure nei riguardi dell’invasione di Gaza anche da parte del corpo accademico. Che dall’ateneo barese, ad esempio, esprime solidarietà nei confronti della missione della Flotilla e ricorda di aver sottoposto a revisione tutti gli accordi nel comparto bellico. Mentre la Statale di Milano ieri ha accolto il primo studente (in medicina) dei 22 beneficiari di borse di studio disposte a favore di cittadini palestinesi nel giorno in cui la facoltà è stata occupata dai collettivi all’insegna del "#blocchiamotutto" lanciato ieri dopo lo stop alla missione umanitaria.

Cortei a Milano verso piazzale Loreto, a Napoli verso il porto, a Bologna verso la stazione con annesso parapiglia incruento coi Carabinieri, a Firenze verso i binari (bloccati) di Santa Maria Novella, a Torino verso l’aeroporto di Caselle bloccato per una ventina di minuti, a Roma dal Colosseo a porta San Paolo. Ma gli studenti si sono mobilitati anche a Padova, Ancona, Venezia, Bari, Lecce, Livorno, Messina, Trento, Verona, Parma, Urbino, Pavia, Modena: dove sono moltissime le facoltà e le aule occupate, le interruzioni di lezioni e l mobilitazioni partiti per iniziativa soprattutto dei collettivi insieme all’arcipelago di sigle che va dall’Uds/Udu a Cambiare rotta, Zona Franka, Ultima generazione, i movimenti per la Palestina e le organizzazioni giovanili di partito. Bastava guardare la composizione dei cortei e i presidi spontanei di ieri per capirlo: grande maggioranza di gioventù studentesca e non, seguita da una folta rappresentanza della generazione dei genitori 40-50enni e poi da qualche vecchio esponente della militanza dell’età dei nonni.

"Se cercano di fermare chi si muove per la libertà in mare, saremo noi a continuare da terra – sostiene l’Udu –. Siamo l’equipaggio di terra, e non abbiamo intenzione di restare in silenzio". Mentre gli attivisti di Cambiare Rotta mandano a dire dall’Università del Salento occupata: "Dopo settimane di mobilitazione abbiamo dato un segnale forte, dopo il presidio e il corteo abbiamo bloccato gli open day e occupato l’ateneo".