Le reazioni: "Grave attacco alla libertà"

Tutti con Sigfrido Ranucci. Anche quelli che, nel tempo, hanno fatto di tutto per ostacolare le sue inchieste sommergendolo di querele. Ebbene ieri, a caldo, a esprimere solidarietà al volto di Report è stata per prima la premier Giorgia Meloni. "La libertà e l’indipendenza dell’informazione sono valori irrinunciabili delle nostre democrazie, che continueremo a difendere", è scritto in una nota di Palazzo Chigi. Subito dopo è arrivato il ministro della Difesa, Guido Crosetto:"Un gesto gravissimo, vile, inaccettabile. Per fortuna nessuno è rimasto ferito". Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a Sigfrido Ranucci, come fanno sapere fonti del Quirinale, la sua solidarietà, esprimendo "severa condanna" per il grave gesto intimidatorio. E a Ranucci è arrivata immediata la solidarietà dei colleghi, accorsi in un presidio sotto la sede Rai di via Teulada. "Liberi di essere informati", "Il silenzio è mafia". E Ranucci ha ringraziato commosso.

La notizia ha raggiunto l’Unione europea: "Solidarietà al giornalista italiano Sigfrido Ranucci. La libertà di stampa è il cuore della democrazia. L’Europa non farà mai un passo indietro" scrive su X la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola. E poi Matteo Salvini, sempre su X: "Quanto successo a Pomezia è di una gravità inaudita e inaccettabile. Totale solidarietà a Ranucci e alla sua famiglia". Matteo Renzi si dice vicino "a Ranucci, a sua figlia e a tutta la redazione di Report. "Subito la verità", invoca, mentre il M5s dice: "Chi tocca Ranucci tocca tutti noi" e il presidente, Giuseppe Conte, che è andato in visita a casa di Ranucci, aggiunge: "La bomba è un attacco a tutti noi. Dobbiamo far sentire tutta la nostra vicinanza a un giornalista che combatte ogni giorno per difendere centimetro dopo centimetro la sua libertà nel servizio pubblico. È stato ripetutamente delegittimato, deriso e sbeffeggiato dalla politica, anche dentro le istituzioni, anche in occasioni ufficiali. Merita tutta la nostra convinta difesa".

Secondo l’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, "siamo di fronte a un attentato spaventoso, ma siamo certi che né Sigfrido né i colleghi di Report si lasceranno intimorire nonostante in prima serata su Rai1 si è arrivati addirittura – da parte della seconda carica dello Stato – a definire i colleghi di Report “calunniatori seriali“, senza che né il conduttore né l’azienda prendessero le distanze". Ieri, però, Ignazio La Russa ha espresso solidarietà a Ranucci così come ha parlato di "ferma condanna per il grave atto intimidatorio, non esiste motivazione che possa giustificare questa violenza" il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Intanto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi assicura: "Ho dato mandato di rafforzare al massimo ogni misura a protezione di Ranucci e della sua famiglia".

La segretaria del Pd Elly Schlein rivolge un invito a far immediatamente luce su quanto accaduto: "Non possiamo accettare alcuna intimidazione al giornalismo d’inchiesta". Chiude Milena Gabanelli, fondatrice e per vent’anni volto di Report: "Non intimidiranno né Sigfrido, né gli altri: hanno scelto questo mestiere perché credono nel valore dell’informazione e la passione è più forte della violenza. Ricordatevelo, voi che avete messo le bombe: non ce la farete mai a intimidirli".