Le mosse del campo largo. Calabria, Tridico in pole. M5s: su Giani decide la base

Il "caso Campania", sul fronte delle prossime elezioni regionali, continua a riservare sorprese, almeno a giudicare dalle mosse del presidente uscente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha convocato per stamattina a Napoli, nella sede di Palazzo Santa Lucia, una nuova riunione di maggioranza. De Luca vuole affrontare, insieme ai consiglieri regionali di maggioranza, il tema delle alleanze per le prossime elezioni, ma anche quello della formazione delle liste che fanno riferimento allo stesso presidente della Regione. Pare, infatti, che De Luca, nel corso del colloquio delle scorse settimane con Elly Schlein, abbia chiesto di poter presentare due liste civiche, ma ci sarà spazio solo per una lista di riferimento dell’attuale governatore. Il nome dello stellato Roberto Fico come successore di De Luca, auspice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, non è più in discussione, ma quale sarà la maggioranza che si troverà intorno non è una questione di poco conto e De Luca questo lo sa molto bene. Il tentativo, insomma, sarebbe quello di "blindare" il nuovo governatore con assessori e consiglieri di stretta osservanza ’deluchiana’, questione che potrebbe non essere gradita ai 5 Stelle, che puntano a un risultato analogo a quello del governatore uscente, ovvero una maggioranza di stretta osservanza stellata.

Ma ad agitare le acque del campo largo in questo momento è anche altro, ovvero la Calabria, dove le dimissioni del governatore uscente Roberto Occhiuto hanno rimescolato le carte. Il centrosinistra deve trovare un candidato prima di prima di Ferragosto per essere pronto alle elezioni, forse a metà ottobre. Una riunione dalla quale potrebbe uscire qualcosa di concreto è stata programmata per venerdì e punta a un campo larghissimo. All’incontro parteciperanno anche il Psi, Italia viva – "la nostra lista è in fase avanzata di composizione" – e probabilmente +Europa. In bilico Azione che nella legislatura che va a finire ha sostenuto Occhiuto senza assessori. Sul tavolo del centrosinistra ora c’è un’ampia rosa dei possibili sfidanti. Il nome su cui punta il Movimento è quello di Pasquale Tridico. L’europarlamentare 5 Stelle, ex presidente dell’Inps, di Scala Coeli (Cosenza), però, non sembra convinto di scendere in campo, anche se, fanno notare dai 5 stelle, questa posizione era riferita ad una candidatura nel 2026. Il precipitare degli eventi potrebbe indurlo a una riflessione. Il partito di Conte, comunque, ha altri nomi da porre sul tavolo convinto di poter aspirare a indicare il competitor del governatore forzista. Si parla delle deputate Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico – coordinatrice regionale del Movimento – e di Elisa Scutellà, eletta alla Camera, ma che ha perso il seggio dopo il pronunciamento della Giunta delle elezioni e il voto della Camera. Anche il Pd ha dei nomi da proporre agli alleati. Il primo è quello del deputato e segretario regionale Nicola Irto. Così come Tridico, però, non sembra attratto dalle sirene della candidatura. Gli altri nomi sono quelli del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e del consigliere regionale Ernesto Alecci.

Intanto, in Toscana, Matteo Renzi ha nuovamente annunciato il suo sostegno al governatore uscente, Eugenio Giani, ma le acque in casa stellata continuano a non dare il via libera al governatore toscano. Lo stesso Giuseppe Conte, pochi giorni fa, dalla sede romana stellata di via Campo di Marzio, non ha né aperto né chiuso la porta a Giani: "Non imponiamo alcuna soluzione, è in corso una discussione, bisogna riflettere e capire se ci sono le condizioni per portare avanti la candidatura di Giani. Questa giunta noi l’abbiamo contrastata, veniamo da 5 anni di opposizione, quindi di fronte allo stesso candidato, entrare in giunta è un sacrificio davvero notevole, bisogna valutare". Ieri sera, con inizio alle ore 21.30, assemblea degli eletti del M5s, per capire se procedere nella direzione auspicata da una parte del Movimento, ovvero quella di sostenere Giani come candidato presidente.