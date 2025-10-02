Le ipotesi di riforma. Nuova legge elettorale, cantiere a porte chiuse

Meglio mettere le mani avanti. Così ieri, durante il question time alla Camera, il segretario di +Europa, Riccardo Magi, ha cercato di stanare la ministra delle Riforme, Maria Elisabetta Casellati, su un tema che viaggia sottotraccia – e in parallelo – con le campagne elettorali per le Regionali."È vero che il governo intende approvare una legge su base proporzionale – ha chiesto – eliminando i collegi uninominali, con un premio di maggioranza abnorme per la coalizione che superi una soglia inferiore al 50%? Ed è vero che volete introdurre sulla scheda il nome del cosiddetto candidato premier?".

Casellati ha negato tutto: "Posso solo dire – ha risposto – che il confronto interno alla maggioranza e alle opposizioni non si è strutturato in tavoli tecnici, istruttorie formali, commissioni comunque denominate, né tantomeno in proposte normative".

Riassumendo: di legge elettorale si parla eccome, è merce di scambio nella maggioranza (Veneto e Lombardia). Due i cardini su cui ruotano le ipotesi: l’indicazione del candidato premier sulla scheda, norma costituzionalmente possibile perché, appunto, è una indicazione e non un voto diretto, e un premio di maggioranza alla coalizione, secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale sull’Italicum. Tradotto: chi prende il 40% dei voti, prende il 55 dei seggi. Piccolo passo indietro. Nella maggioranza è noto che la "madre di tutte le riforme", ovvero il premierato, non potrà essere pronto per per la prossima legislatura; questione di tempi.

Ecco che, allora, bisognerà trovare il modo di simulare l’eventuale risultato del premierato attraverso una legge semplice, come appunto quella elettorale. Come? Cambiando il Rosatellum. Che - peraltro - è basato sul 37% di collegi uninominali e per il resto su un proporzionale con liste bloccate, meccanismo che costringe a trattare anche con i partiti più piccoli per la spartizione dei collegi uninominali.

In più con il Rosatellum non c’è la certezza della vittoria. Ecco, dunque, l’ipotesi sul tavolo; un proporzionale con un premio che assicuri a chi vince una maggioranza del 55%. Insomma, una sorta di Porcellum che però preveda una soglia tale da far scattare il premio. E fin qui siamo al lato tecnico, ma questa legge elettorale che ha in mente la Meloni prevede anche una trappola per il Pd di Elly Schlein e per l’intero centrosinistra: il premio di maggioranza, così come era nel Porcellum, si porta dietro il vincolo del nome del capo della coalizione e quindi del candidato premier. Per Meloni è un modo per avere già alle prossime politiche un premierato di fatto, con la scelta del premier anche se non con la sua elezione diretta, pur senza riforma della Costituzione. Ma questo si traduce in problemi a non finire per il campo largo, visto che non c’è una premiership riconosciuta da tutti e si sa che il leader del M5s, Giuseppe Conte, vuole tornare a Palazzo Chigi. Come dice il costituzionalista (ed ex parlamentare del Pd) Stefano Ceccanti, "se si passa ad una legge con il premio di maggioranza, puoi fare tutto, ma non puoi eludere il problema di una scelta di leader davanti all’elettorato". Un problema reale per il campo largo, un’opportunità di essere dichiarata ancora una volta "donna sola al comando" per la premier.