Le fibrillazioni nel Pd. Riformisti e maggioranza: torna la voglia di correnti

Una corrente, un correntone, una nascente gamba centrista e un’indefessa ostinazione unitaria ancora insufficiente. Così il Pd in vista della sfida per le politiche del 2027, dall’indomani delle ultime partite regionali di autunno dall’esito quasi scontato e di quella affatto più incerta del referendum costituzionale che si svolgerà la prossima primavera sulla separazione delle carriere (e dei Csm) tra giudici e pm.

Sfida ancora in salita per l’opposizione di centrosinistra e il suo partito guida, il Pd. E comprensiva dell’eventuale riforma del sistema elettorale – eliminazione dei collegi uninominali in senso al voto (senza preferenza) per liste di partito circoscrizionali con vincolo di coalizione e premio di maggioranza – che piace a via della Scrofa e non dispiace al Nazareno. A Milano venerdì è andata in scena la costituzione della nuova corrente intenzionata a infrangere la prassi unitaria perseguita sinora dalla componente riformista di Energia popolare guidata dal presidente Stefano Bonaccini e Alessandro Alfieri. Da Lorenzo Guerini a Graziano Delrio (che ha fatto le conclusioni), dall’ex segretario Piero Fassino alla prodiana Sandra Zampa, dai post-renziani Filippo Sensi a Giorgio Gori, dalla severa emiliana Elisabetta Gualmini alla pasionaria campana Pina Picierno, passando per i veltroniani Marianna Madia e Walter Verini, più una consistente folla di partecipanti e curiosi e l’esplicito endorsement di Romano Prodi,a Milano ha preso corpo la volontà dell’anima riformista di attestare la propria ragion d’essere nel Pd.

Un evento che (ri)propone il nodo cruciale della vita democratica interna a un partito ormai aduso a votare all’unanimità le relazioni della segretaria nella rare riunioni della direzioni, invece delle conclusioni che tengano conto del dibattito o – non sia mai – di ordini del giorno. Delrio ha avuto perciò avuto gioco facile nel ricordare come nel centralismo democratico del Pci tra Berlinguer e Napolitano, per non dire tra Amendola e Ingrao, non fosse un’eresia manifestare divergenze. "Benissimo la discussione interna a un partito democratico", commenta a distanza la segretaria Elly Schlein. Di contro alla costituzione della nuova corrente riformista si è comunque venuto creando un nuovo correntone di maggioranza con Dario Franceschini, Andrea Orlando, Peppe Provenzano, Roberto Speranza che si riunirà a Montepulciano a fine novembre. L’anima che si propone di sostenere il gruppo dirigente movimentista schleiniano anche suo malgrado, come propugnato anche da Goffredo Bettini, che al tempo stesso lavora alla costruzione di una gamba di centro moderata.