Le elezioni in Calabria. Tra Occhiuto e Tridico la sfida è sui ‘redditi’

In Calabria la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale si gioca (anche) sul terreno del reddito. Ma non più e non solo quello di cittadinanza. L’eurodeputato Pasquale Tridico, già presidente dell’Inps e oggi candidato del centrosinistra, fin da subito ha proposto un reddito di dignità regionale finanziabile con fondi europei. Una misura pensata per chi, perso il Reddito di cittadinanza, si ritrova senza alternative. "È uno strumento di assistenza attiva – ha spiegato Tridico – destinato agli occupabili, soprattutto persone tra i 55 e i 60 anni: troppo giovani per la pensione, troppo anziani per essere assunti". Un importo di 500 euro al mese, vincolati a percorsi di formazione e reinserimento lavorativo.

La maggioranza uscente ha bollato la proposta come "irrealizzabile". Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra, contesta la sostenibilità economica del progetto: "I fondi europei non bastano, è una fake news". Poi, però, ieri è arrivato il contropiede sullo stesso campo. Via social, Occhiuto ha lanciato il suo reddito di merito: un bonus mensile, anche qui da 500 euro, per i diplomati calabresi che scelgano di restare negli atenei della regione e mantengano una media di almeno 27/30. L’obiettivo, spiega, è quello di contrastare la "fuga dei cervelli". "Il 90% di chi studia fuori resta fuori – ha ricordato Occhiuto, citando dati AlmaLaurea – mentre il 60% di chi si laurea in Calabria poi ci lavora. Vogliamo premiare chi resta e investe nel territorio. Penso che una delle più grandi preoccupazioni che può avere un padre o una madre in Calabria, se guadagna 1300, 1700, 2000 euro al mese, e ha un figlio di 17 o 18 anni, è che questo figlio una mattina vada da loro e dica: ‘mamma, papà, io vorrei andare all’Università a Milano, a Roma’. E come lo mandi all’Università fuori? Sono 2000 euro al mese. Molte di queste famiglie si indebitano, fanno prestiti, danno fondo a tutti i loro risparmi per iscrivere il figlio fuori, e poi lo perdono, lo perde la Calabria".

Sul tavolo, dunque, due idee diverse di intervento pubblico: una misura sociale che guarda alla marginalità e al reinserimento lavorativo, e un incentivo mirato al merito e alla permanenza dei giovani nel tessuto regionale. Al netto della propaganda, il tema si impone come una delle principali linee di frattura della campagna elettorale. Più che una questione contabile, quella dei redditi diventa infatti cartina al tornasole delle priorità politiche e delle visioni di futuro che i candidati intendono proporre ai calabresi per il voto del 5 e 6 ottobre.

Bruno Mirante