L’azzurro Barelli: "Su Friuli e Trentino prevalga il buonsenso"

Il terzo mandato in Friuli con annessa crisi del governo regionale? È "una discussione territoriale" la derubrica Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera. E certo, sì, "la questione di fondo è legata alle prerogative delle regioni riconosciute dalla Costituzione come autonome. Tuttavia...".

Barelli, non vorrà criticare la Costituzione?

"Dico solo che c’è un altro principio, anche questo costituzionale; prescrive che la nostra Repubblica resti una e indivisibile".

Quale dei due prevale?

"Prevale il buonsenso. E prevale il diritto di tutti i cittadini ed elettori a avere pari diritti e dignità".

La Lega non la pensa così.

"Il confronto tra le due visioni è legittimo. Ancora di più nel caso della Lega, visto che riguarda oggi il futuro di due bravi presidenti leghisti, come Fugatti e Fedriga".

Visto che parliamo di nomi: FI avrà i suoi candidati anche nelle regioni del nord?

"Come i nostri alleati abbiamo nomi autorevoli da spendere. Penso ad esempio a Flavio Tosi in Veneto. Un politico autorevole e amato sul territorio. Ma ne parleremo a tempo debito e decideremo insieme, come sempre".

In Friuli lo schema pare cambiato. FdI, con Ciriani, ci ha messo il carico, e il leghista Fedriga ha risposto con una crisi di governo...

"La crisi in Regione Friuli è una questione locale. Alimentata, certo, dal dibattito sul terzo mandato".

Dunque il governo è salvo?

"Questa maggioranza è formata da tre partiti con tre Dna diversi che dialogano costantemente. Ma abbiamo dimostrato in ogni frangente di saper trovare soluzioni condivise".

Per il momento sul terzo mandato è scontro aperto. La sinistra gongola.

"E fa male, visto che se si aprisse davvero la discussione sarebbe per primo il Pd a ritrovarsi delle belle grane da gestire in Campania o in Puglia".

Detto ciò: come finirà?

"Parleremo e troveremo un accordo. Anche se il terzo mandato non era nel programma di governo".

Il punto è che l’impasse rischia di portarsi dietro la riforma sul premierato e l’eventuale nuova legge elettorale.

"Tutti temi che saranno discussi e approfonditi fino ad arrivare ed una decisione condivisa".

Non per insistere: la minoranza già festeggia, è certa che il premierato non verrà più fatto.

"Fossi in loro penserei a uscire dal pantano di tre referendum appoggiati dal Pd per abrogare delle leggi volute dal Pd".

Forza Italia intanto guarda all’Europa.

"Il nostro ruolo all’interno del Ppe è sempre più forte, così come è profondo l’apporto quotidiano sullo scacchiere europeo e internazionale, su temi importantissimi come la crescita, l’occupazione, l’ambiente, la pace. Antonio Tajani ha un ruolo fondamentale e soprattutto agisce di sponda con la premier Meloni. Dunque come vede la coesione c’è".

Faccia un pronostico: Genova?

"Partivamo in salita, ora vedo la discesa e sono certo di superare gli avversari. I genovesi vorranno continuare il lavoro iniziato da Bucci che ha cambiato la città".

Alessandra Mussolini vi ha lasciati per la Lega. Perché?

"Ciascuno fa le scelte che crede, e così fa anche Alessandra. Non mi risulta abbia avuto di recente grandi frequentazioni in FI. Le auguro però un sincero buon lavoro".