L’azzurra Mazzetti:: "La magistratura indaghi. Ma chi è eletto deve poter governare"

"Prima Silvio Berlusconi, poi Roberto Cenni, già unico sindaco di centrodestra di Prato, poi Occhiuto in questi giorni, Bugetti a Prato. Destra e Sinistra ostaggio dell’avviso di garanzia, si vive sotto questo ricatto. Bisogna fare una battaglia trasversale per il garantismo affinché chi è eletto possa governare ma anche per modificare la legge Severino e per ripristinare i finanziamenti pubblici ai partiti".

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti (foto), deputata pratese di Forza Italia proposito dell’inchiesta per corruzione che coinvolge la sindaca di Prato Ilaria Bugetti e l’industriale Riccardo Matteini Bresci, entrambi indagati. "Nulla da eccepire sui finanziamenti, che sono registrati, ma se c’è stato uno scambio di favori va denunciato e stigmatizzato - prosegue Mazzetti -. I cittadini vogliono un’amministrazione che lavori, non ostaggio di veti o ricatti o favori fatti e ricevuti e il binomio tra Pd e parte di imprenditori in Toscana pare palese e consolidato. Su questo il centrodestra deve fare battaglia". Ma, conclude la deputata, "sono e resto solidale con Bugetti, lunedì andrò in Comune a trovarla e spero si possa fare una battaglia, insieme anche al suo partito, per una giustizia giusta, il garantismo, l’autonomia della politica, la libertà di pensiero e azione rispetto ad una parte della magistratura, come sempre e solo ha fatto Forza Italia e continuerà a fare".