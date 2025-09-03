Lazar e la crisi di Macron: "La soluzione? Il proporzionale"

Nitrosi

Ha ragione il WSJ, la Francia è il grande malato d’Europa?

"Sì, indubbiamente, perché si accumulano enormi problemi – risponde il politologo Marc Lazar, docente a Sciences Po a Parigi e alla Luiss a Roma – . Il deficit pubblico a un livello altissimo. Il debito, inferiore a quello italiano, dipende da investitori stranieri. La situazione economica è un po’ paralizzata a causa dell’instabilità e dell’incertezza politica. C’è un livello altissimo di diffidenza verso la politica".

Questa crisi indebolisce il ruolo di Macron in Europa?

"Macron fa un grande sforzo sull’Europa e sull’Ucraina, ma questa attività è ascoltata meno di una volta perché lui è indebolito politicamente all’interno del Paese. Francia e Germania sono i due Paesi attualmente malati e dunque le conseguenze per l’Europa sono enormi".

C’è il rischio che i mercati puniscano la Francia?

"Il timore rispetto ai prossimi annunci delle agenzie di rating dimostra che la situazione è grave. Per il momento ciò che salva la Francia è il fatto che ci sono basi forti".

Bayrou ha drammatizzato la situazione. Inutilmente?

"Quasi sicuramente il governo cadrà l’8 settembre. Non ha più sostegno, anche nella sua maggioranza. I francesi sono d’accordo che c’è un problema reale di debito pubblico e sono spaventati. Ma siccome lui è impopolare non lo sostengono".

Che cosa succederà?

"Macron cercherà di guadagnare un po’ di tempo, di calmare la situazione, anche perché il 10 settembre è annunciata la nascita di un nuovo movimento sociale tipo i gilet gialli. Però deve approvare la legge di bilancio".

Nominerà un nuovo premier? Sta premendo sui socialisti affinché si stacchino da Mélenchon e lavorino col governo...

"Cercherà di trovare un primo ministro, che potrebbe cadere molto rapidamente. Ha un piccolo margine di manovra: i socialisti e i Repubblicani non vogliono lo scioglimento dell’Assemblea nazionale perché non sono pronti per la campagna elettorale legislativa e ancora meno per le presidenziali. Se trova una persona capace di fare un po’ di gesti in direzione dei Républicains e verso la sinistra potrà appoggiarsi su questi due partiti per formare un governo"

È fattibile?

"È molto difficile, ma se fallisce rimane lo scioglimento dell’Assemblea nazionale, molto rischioso perché con questa legge elettorale possiamo ritrovarci o con la maggioranza assoluta del Rassemblement National o con una situazione analoga all’attuale: l’ingovernabilità".

Non ha altre soluzioni?

"Potrebbe seguire l’esempio di Mitterrand nel 1986: propone all’Assemblea nazionale di cambiare la legge elettorale, andando a votare con un proporzionale puro come nell’Italia della Prima repubblica".

Così la maggioranza si forma in parlamento: i socialisti staccati da Mélenchon e gli ex gollisti dai lepenisti...

"Esatto. Con il proporzionale, i partiti dopo il voto saranno costretti a fare accordi: è la speranza di Macron per salvarsi fino al 2027. Se non lo fa e dopo un nuovo scioglimento dell’Assemblea nazionale si rende conto che non c’è una maggioranza, questa volta ci sarà veramente una crisi di regime. Il tema delle dimissioni di Macron sarà al centro della politica. Rn e Lfi vogliono la campagna presidenziale".

Senza Macron potrebbero esserci conseguenze sulla posizione della Francia e dell’Europa con la Russia?

"Con la Russia e con l’America. Si può criticare Macron su tutto, però sull’europeismo è stato coerente dal 2017. Nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina ha capito che siamo in una fase storica dove la guerra fa parte dell’orizzonte europeo. Ha cercato di dirlo ai capi di Stato e all’opinione pubblica. Dopo nel 2024 ha capito che l’elezione di Trump non è un fenomeno casuale. Il rapporto con l’America è un periodo storico finito. Trump agisce con brutalità, ma anche se un giorno un democratico tornasse alla Casa Bianca sarà la stessa cosa".

Quindi dobbiamo tenerci stretto il presidente Macron?

"Non direi così, ma vorrei dare un messaggio ai lettori italiani che potrebbero essere contenti di vedere la crisi francese. Attenti, l’indebolimento della Francia come quello della Germania o in passato dell’Italia è una difficoltà dell’Europa".