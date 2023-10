Laura Ravetto e la ‘riffa’ social per finanziare la Lega. Tra i premi anche una giornata con lei

Roma, 27 ottobre 2023 - Laura Ravetto, deputata della Lega, ha lanciato una specie di ‘riffa’ virtuale per la raccolta fondi a sostegno del partito.

L’onorevole, responsabile del dipartimento pari opportunità, ha spiegato la sua iniziativa in un video sui social.

Laura Ravetto, responsabile Pari opportunità della Lega

I tre ‘premi’ in palio

Chi si aggiudicherà il primo posto andrà con Ravetto in una redazione televisiva. Il secondo - o la seconda - “farà un giro con me in Parlamento, il terzo o la terza potrà mettere un messaggio sui miei canali social a sua discrezione”. "Oggi è il mio giorno, è il giorno dedicato a me, per sostenere la Lega – l’incipit del videomessaggio -. Se vorrete farlo vi allego l’indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo, se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio”. E poi spiega i tre ‘premi’ in palio.

Chi è Laura Ravetto

Laura Ravetto, classe 1971, di Cuneo, tre anni fa ha lasciato Forza Italia per la Lega di Salvini. Ma ha fatto parlare molto di sé anche per la sua vita privata. Nel 2016 ha sposato l’ex parlamentare del Pd Dario Ginefra. All’epoca i giornali hanno scritto molto su questo amore nato tra avversari politici.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di Qn