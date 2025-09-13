L’appello di Mattarella: "La nostra Europa è nata per pace e democrazia"

Potrebbero sembrare quasi ordinaria amministrazione un convegno organizzato a Ventotene, culla dell’Unione, e il messaggio del capo dello Stato che di fatto lo inaugura. A caricare di significato l’appuntamento promosso dalla vicepresidente dell’Eurocamera, Pina Picierno (Pd), è il momento storico in cui cade. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato della Ue ha fatto capire chiaramente che l’Europa sta cambiando. Creata, come aveva ricordato a Cernobbio Mario Draghi, per ovviare "alla tendenza a scivolare nel conflitto", trova ora la sua principale ragion d’essere proprio in un conflitto latente, nella necessità di prepararsi a una possibile guerra. È una torsione imposta dagli eventi e dalla Storia, ma nella quale rischia di perdersi la stessa ragion d’essere dell’Europa, che è la pace.

Sergio Mattarella è consapevole del rischio. Nel messaggio inviato alla prima conferenza europea per la libertà e democrazia in programma fino a domenica nell’isola del Tirreno, ribadisce che cosa è e cosa deve restare l’Europa: "È nata per superare la logica delle guerre, l’oppressione dell’uomo sull’uomo, per ribadire la dignità di ogni persona". Un sogno accarezzato in un luogo di reclusione, che divenne ispiratore dei "valori di pace e democrazia che contraddistinguono l’esperienza di ciò che è divenuta l’Ue". A Ventotene fu lanciato un "messaggio potente", la cui "lezione di vita rappresenta un esempio potente per le giovani generazioni". Qui sono "germogliati i semi della libertà e di quel federalismo" che hanno portato gli europei "verso la meta di una unione di popoli indipendenti e liberi". I conflitti attuali ci ricordano che questo traguardo non si raggiunge una volta per tutte, ma "è destinato a riproporsi per ogni generazione il compito di inverare i valori di libertà che caratterizzarono la battaglia dei fondatori".

La ricerca del punto di equilibrio è certamente difficile. Si tratta di mantenere intatte le radici evocate dal presidente tenendo conto delle minacce reali della fase storica che il mondo sta attraversando. A battere sul punto è Paolo Gentiloni: "Bisogna rafforzare la nostra capacità di difesa: non c’è più lo zio d’America che ci protegge, lo dobbiamo fare noi". L’ex commissario europeo insiste sugli eurobond per finanziare il riarmo: "La Germania non è d’accordo, ma se i nostri governanti e i francesi fanno fronte comune la porta si potrebbe aprire". Anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che alcuni vorrebbero a capo della Commissione al posto di Ursula, insiste: "L’Europa deve essere all’altezza da tutti i punti di vista. Lavoriamo per renderla più sicura, più forte, più protetta". Chiosa Picierno: "L’Unione può tornare al centro della storia se sceglierà di essere una potenza democratica globale".

L’Unione non ha forse mai vissuto un momento così difficile. Non c’è solo la minaccia esterna, ma anche quella interna. Il responso dei sondaggi, dal punto di vista degli europeisti, è quasi agghiacciante. In tutti i principali Paesi europei, Regno Unito compreso, le forze nazionaliste e antieuropee hanno il vento in poppa. La destra radicale di AfD è prima con 26% dei consensi in Germania; il Rassemblement National in Francia ove si votasse otterrebbe il 33%; il partito di Farage in Gran Bretagna veleggia intorno al 32%. E in Italia la conversione europeista di Giorgia Meloni lascia ancora qualche dubbio. Tra i partiti alleati figurano Forza Italia che è europeista, ma anche la Lega, che è storicamente antieuropea. E la stessa premier a marzo alla Camera, leggendo uno stralcio del Manifesto di Ventotene aveva detto: "Questa non è la mia Europa". Europeista forse sì, ma in nome di un’Europa diversa da quella che avevano sognato nell’isola Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. Gli esponenti antifascisti che Mattarella addita a esempio.