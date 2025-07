L’appello di Mattarella alla Francia:: "Attuare l’intesa è una priorità"

"Il Trattato del Quirinale rimane strumento privilegiato di cooperazione bilaterale, la cui attuazione riveste, per Parigi come per Roma, carattere prioritario. Una collaborazione strutturata tra partner fidati è indispensabile per affrontare l’attuale contesto internazionale, segnato da sfide complesse e tensioni crescenti". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, sottolineando come i due Paesi siano "chiamati a mantenere assieme un ruolo di primo piano sulla scena mondiale, a cominciare dall’impegno per contrastare efficacemente le attuali e più urgenti minacce alla pace".

Il Trattato del Quirinale è un accordo bilaterale firmato il 26 novembre 2021 tra Italia e Francia, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra i due Paesi in ambiti strategici. Il nome deriva dal Palazzo del Quirinale, dove è stato firmato da Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron (nella foto). L’accordo ha segnato un nuovo capitolo nei rapporti tra Italia e Francia dopo anni di alti e bassi, proponendosi come un contrappeso al Trattato dell’Eliseo (tra Francia e Germania). È visto come un modo per rafforzare l’asse mediterraneo e influenzare in modo più deciso il futuro dell’Unione europea.