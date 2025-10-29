L’appello dei banchieri: "Il risparmio per la ripresa. Servirà un fisco amico"

Diplomatico ma incisivo. Alla 101ª Giornata mondiale del risparmio, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, evita commenti diretti sulla manovra: "Sono sempre molto rispettoso di tutte le istituzioni della Repubblica, a cominciare dal governo". Usa però il palco allestito al salone delle Fontane dell’Eur per lanciare un messaggio chiaro all’esecutivo. L’obiettivo dell’intervento che tiene durante un dibattito con il padrone di casa, il presidente dell’Acri, Giovanni Azzone, è scongiurare il rischio di nuove imposte per il settore l’anno prossimo: "Per le banche il 2026 sarà più difficile". Patuelli chiede un "fisco amico", raccogliendo l’assist del capo dello Stato che, aprendo l’evento, ha sottolineato l’importanza della tutela del risparmio: "La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio", ha ricordato Sergio Mattarella, definendolo un bene essenziale alle famiglie per la crescita sociale e per far fronte alle emergenze. "Per questo, la Carta prescrive che sia tutelato".

Forte di questo viatico, il presidente dell’Abi entra nel merito della sua richiesta al governo: diversificare il peso fiscale sugli investimenti. È necessario, secondo Patuelli, distinguere chi risparmia con orizzonti temporali lunghi (le famiglie che cercano protezione dall’inflazione con rendimenti anche minimi) da chi compra azioni e titoli per "fare cassa nell’immediato", ovvero per speculare. "Bisogna che ci sia una differenza tra la pressione fiscale sulla liquidità a brevissimo termine e la liquidità a medio e lungo termine, possibilmente con una direttiva europea che eviti guerre fratricide". Ecco perché serve un "fisco amico del risparmio, non un fisco nemico". Un appello dettato dall’urgenza: secondo l’indagine Ipsos-Acri, solo il 41% dei nuclei familiari riesce ancora a mettere via qualcosa, mentre nel 2024 era il 46%. "Se senza tecnologie si rimane indietro – avverte Patuelli – è anche vero che senza il risparmio non si va avanti", nemmeno nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il presidente dell’Abi dipinge un quadro complicato per l’anno prossimo. Il 2026, spiega, sarà connotato da "complessità in crescita" per un insieme di fattori che vanno dai dazi al cambio euro-dollaro. "Quando ci sono elementi problematici per le imprese, le banche ne traggono conseguenze negative". A questo si aggiunge l’incognita dei tassi d’interesse: in questi mesi, dice, la Banca centrale europea ha diminuito i tassi. "Probabilmente dobbiamo aspettarci un anno con tassi più bassi di quelli del 2025. Quindi il 2026 ce lo dobbiamo guadagnare ancora di più". Sebbene Patuelli non lo menzioni esplicitamente, tra le incertezze pesa anche il contributo richiesto alle banche dalla manovra. Non è un caso, se il presidente dell’Abi abbia voluto sottolineare il ruolo propulsivo del settore, evidenziando come "l’offerta di prestiti" delle banche "è superiore alla domanda" delle aziende.

Ultimo tema caldo affrontato è quello dell’euro digitale. Patuelli lo definisce "un processo storico ineluttabile", che però comporterà per gli istituti di credito "dei costi di investimento e dei rischi di liquidità". Una visione nettamente diversa da quella del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che sale sul palco subito dopo: "I costi per le banche sono tutto sommato contenuti", avverte. Entra nel dettaglio: "6 miliardi in 4 anni spalmati su 5000 banche europee e per il solo adattamento tecnologico, mentre anche i timori che sottragga liquidità sono relativi". I due trovano piena sintonia su un aspetto cruciale: "La solidità delle banche è un punto di forza del Paese". Come chiosa il governatore, ora gli istituti "devono usare le risorse generate in questa fase favorevole per sostenere la crescita dell’economia".