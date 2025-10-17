Landini e l’offesa a Meloni: "Cortigiana di Trump". È bufera sulle sue parole

I malpensanti sospettano che la polemica sia dovuta, più che all’offesa in sé, all’esigenza di sviare l’attenzione dai guai sulla manovra. In effetti, il post con cui la presidente del Consiglio esprime la sua indignazione per essere stata definita “cortigiana“ dal segretario generale della Cgil, arriva in ritardo di due giorni sul fattaccio. Vero è che la notizia campeggiava sui quotidiani online solo ieri mattina, ma sta di fatto che martedì sera, ospite di La 7, Maurizio Landini aveva replicato così alla premier che lo aveva attaccato per lo sciopero generale proclamato per Gaza: "Per fortuna ci sono stati i cittadini italiani che sono scesi in piazza e hanno difeso l’onore di questo Paese, cosa che non ha fatto la Meloni, che si è limitata a fare la cortigiana di Trump". Giorgia, che su una sorta di femminismo sui generis non fa sconti, compulsa il dizionario e poi dà fuoco alle polveri sui social: "Il segretario generale della Cgil, evidentemente obnubilato da un rancore montante mi definisce in televisione una “cortigiana“. Penso che tutti conoscano il significato di questa parola, ma a beneficio di chi non lo sapesse ne pubblico la prima definizione che si trova su internet: donna dai facili costumi, etera, prostituta".

È vero che il termine ha adottato ora un significato più vasto: "Cortigiano significa stipendiato dal padrone di turno – segnala il presidente dell’Accademia della Crusca, Paolo D’Achille – Anche al femminile un complimento non è ma, più che prostituta, significa “mantenuta“. Nella lingua italiana spesso il femminile ha una sfumatura più negativa rispetto al maschile".

Il centrodestra fa coro alla premier con qualche stecca. Come la richiesta di dimissioni di Landini per la parola fuori posto avanzata dalla vicepresidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda: "Non può continuare a rappresentare i lavoratori". Solidali (con qualche retropensiero) con la premier Azione e Italia Viva. Per il Pd sempre attento al bon ton semantico, passare sopra alla parolaccia non è facile: del resto era stato lo stesso intervistatore, Giovanni Floris, a rimbeccare subito Landini: "“Cortigiana“ verrà ripreso perché è un termine sessista".

L’imbarazzo del Nazareno è palese, anche perché la polemica esplode mentre le parlamentari del Pd partecipano a un convegno sulla violenza di genere. Proprio in quei minuti, Elly Schlein spiegava "l’importanza di fare rete contro i femminicidi", attaccando la destra che ha proibito l’educazione sessuale nelle scuole medie. Pare calibrata su questo la seconda parte del post della premier: "Ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, le dà della prostituta". A chi le chiede di replicare, la leader Pd risponde: "Quello che dovevo dire l’ho detto dal palco". Si fa sentire solo la minoranza riformista per chiedere al sindacalista sospetto di sessismo di porgere le scuse. Landini si difende: "Nessun insulto sessista e nessun rancore. Martedì ho immediatamente chiarito cosa intendevo dire: che Meloni è stata alla corte di Trump, ha fatto la sua portaborse. Ho espresso un giudizio politico". In effetti, la sua intenzione, politically correct a parte, era palese. Ciò avvalora il sospetto che Meloni abbia fatto chiasso per coprire problemi interni. Ma è anche vero che chi di esagerata correttezza politica ferisce, di esagerata political correctness rischia di perire.