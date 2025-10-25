Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Politica
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ViennaBeatrice BellucciTurista giapponese PantheonMauro Di FrancescoPortarei Usa Caraibi
Acquista il giornale
PoliticaLandini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”
25 ott 2025
ALESSANDRO D’AMATO
Politica
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Politica
  3. Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”

Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”

Duecentomila persona in corteo a Roma per protestare contro le misure del governo. Presenti i leader di Avs e una delegazione Pd. In collegamento Ranucci (Report): non ci fermeranno

Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”
Per approfondire:

Roma, 25 ottobre 2025 – Duecentomila partecipanti (secondo gli organizzatori) e gli applausi a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato. Dopo le polemiche per lo sciopero per la Palestina la Cgil manifesta contro la legge di bilancio e minaccia un nuovo sciopero generale se qualcosa non cambierà da qui al voto in Parlamento, mentre il leader Maurizio Landini dice che chi demonizza le piazze “ha paura della democrazia”. E allo scontro pensa il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “La Cgil è il primo sindacato per numeri di pensionati, la Cisl per numero di lavoratori. Hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato”.

N14B-I
Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parla durante la manifestazione nazionale 'Democrazia al lavoro' (Ansa)

Democrazia al lavoro

La manifestazione ‘Democrazia al lavoro’, che chiede l’aumento di salari e pensioni e più soldi a sanità e scuola, parte da piazza della Repubblica e arriva a San Giovanni mentre la coda del corteo è ancora a piazza Esedra. La protesta contro la finanziaria del governo inizia sulle note di Imagine di Lennon mentre oltre alle bandiere del sindacato ci sono quelle della Palestina e della pace. Il corteo arriva a destinazione sulle note di Bella Ciao: Landini è in testa. C’è anche una delegazione del Pd: ne fanno parte tra gli altri Marta Bonafoni, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. Presenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

La solidarietà a Ranucci

Dal palco è il segretario della Cgil a esprimere solidarietà a Ranucci: “Pensiamo sia totalmente sbagliato tagliare il giornalismo d’inchiesta. La democrazia la si difende estendendo i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione”. Poi il conduttore di Report appare in videocollegamento e la folla si scioglie in un lunghissimo applauso: “Sono abituato a cose brutte e tanta dolcezza, passione, vicinanza a me e alla mia squadra sono commoventi”, dice Ranucci. “Avere la libertà di informazione significa poter spiegare i meccanismi che hanno portato 6 milioni di italiani a non potersi curare. E perché ci sono mille persone all’anno che muoiono sul lavoro”, aggiunge.

Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”

Lo sciopero

Dal palco Landini dice di vedere “una domanda di futuro e di libertà che cresce. La forza di questa e di altre piazze è di lanciare il messaggio: rimettere al centro lavoro e persona”. Attacca la “logica dell’appalto” per le morti sul lavoro e chiede agli imprenditori di “cancellare i banditi che applicano contratti pirata e usano il lavoro nero”. Dice che i tagli dell’Irpef senza restituzione del fiscal drag sono “una truffa per i lavoratori” e che questa finanziaria “rischia di creare danni. L’unica spesa pubblica in aumento è quella per comprare armi dagli Usa e finanziare Trump. L’ultima proposta è “una legge di iniziativa popolare affinché la sanità pubblica sia un diritto di civiltà garantito”. Una manovra “sbagliata”, dunque, che non dà risposte vere su salari, fisco e pensioni, ma anzi le peggiora. E che per i lavoratori arriva ad essere “una truffa”. Se non verrà cambiata, per la Cgil sarà di nuovo sciopero. Sarebbe il quarto consecutivo contro la legge di Bilancio del governo Meloni.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata