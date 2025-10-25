Landini e la Cgil riportano la sinistra in piazza. “La manovra cambi o è sciopero”

Roma, 25 ottobre 2025 – Duecentomila partecipanti (secondo gli organizzatori) e gli applausi a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato. Dopo le polemiche per lo sciopero per la Palestina la Cgil manifesta contro la legge di bilancio e minaccia un nuovo sciopero generale se qualcosa non cambierà da qui al voto in Parlamento, mentre il leader Maurizio Landini dice che chi demonizza le piazze “ha paura della democrazia”. E allo scontro pensa il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida: “La Cgil è il primo sindacato per numeri di pensionati, la Cisl per numero di lavoratori. Hanno tanto tempo di manifestare, più di quello che hanno avuto in passato”.

Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, parla durante la manifestazione nazionale 'Democrazia al lavoro' (Ansa)

Democrazia al lavoro

La manifestazione ‘Democrazia al lavoro’, che chiede l’aumento di salari e pensioni e più soldi a sanità e scuola, parte da piazza della Repubblica e arriva a San Giovanni mentre la coda del corteo è ancora a piazza Esedra. La protesta contro la finanziaria del governo inizia sulle note di Imagine di Lennon mentre oltre alle bandiere del sindacato ci sono quelle della Palestina e della pace. Il corteo arriva a destinazione sulle note di Bella Ciao: Landini è in testa. C’è anche una delegazione del Pd: ne fanno parte tra gli altri Marta Bonafoni, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Nicola Zingaretti. Presenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

La solidarietà a Ranucci

Dal palco è il segretario della Cgil a esprimere solidarietà a Ranucci: “Pensiamo sia totalmente sbagliato tagliare il giornalismo d’inchiesta. La democrazia la si difende estendendo i diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione”. Poi il conduttore di Report appare in videocollegamento e la folla si scioglie in un lunghissimo applauso: “Sono abituato a cose brutte e tanta dolcezza, passione, vicinanza a me e alla mia squadra sono commoventi”, dice Ranucci. “Avere la libertà di informazione significa poter spiegare i meccanismi che hanno portato 6 milioni di italiani a non potersi curare. E perché ci sono mille persone all’anno che muoiono sul lavoro”, aggiunge.

Lo sciopero

Dal palco Landini dice di vedere “una domanda di futuro e di libertà che cresce. La forza di questa e di altre piazze è di lanciare il messaggio: rimettere al centro lavoro e persona”. Attacca la “logica dell’appalto” per le morti sul lavoro e chiede agli imprenditori di “cancellare i banditi che applicano contratti pirata e usano il lavoro nero”. Dice che i tagli dell’Irpef senza restituzione del fiscal drag sono “una truffa per i lavoratori” e che questa finanziaria “rischia di creare danni. L’unica spesa pubblica in aumento è quella per comprare armi dagli Usa e finanziare Trump. L’ultima proposta è “una legge di iniziativa popolare affinché la sanità pubblica sia un diritto di civiltà garantito”. Una manovra “sbagliata”, dunque, che non dà risposte vere su salari, fisco e pensioni, ma anzi le peggiora. E che per i lavoratori arriva ad essere “una truffa”. Se non verrà cambiata, per la Cgil sarà di nuovo sciopero. Sarebbe il quarto consecutivo contro la legge di Bilancio del governo Meloni.