Lanci di pietre contro la troupe di Porta a Porta. La condanna bipartisan

Stavano realizzando un reportage sul fenomeno delle baby gang, con servizi realizzati a Napoli, Milano e Padova. Ma durante le riprese nella città veneta, la troupe di Porta a Porta e la giornalista Chiara Giannini (foto) sono stati aggrediti da alcuni ragazzi e finiti sotto una pioggia di pietre e bottiglie. Il servizio è andato comunque in onda ieri sera, con la Rai a esprimere la più ferma condanna per la grave aggressione "Un episodio inaccettabile – si legge nella nota diramata dall’azienda – che rappresenta un attacco diretto alla libertà di informazione e al diritto-dovere dei giornalisti di raccontare la realtà. E a troupe, giornalista e trasmissione è arrivata nel corso del pomeriggio la solidarietà dei sindacati Unirai e Usigrai e quella bipartisan di tutta la politica, dalla Lega al Pd e Forza Italia, passando per Noi Moderati, Avs, M5s e Fratelli d’Italia. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha espresso "vicinanza e solidarietà alla giornalista e agli operatori della Rai aggrediti" nella città euganea. "Ora - è il suo commento - serve individuare i responsabili, perché Padova non tollera atteggiamenti violenti e intimidatori. Siamo una città accogliente - conclude - ma non tolleriamo atteggiamenti violenti e intimidatori, tanto meno verso la stampa".