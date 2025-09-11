L’allarme di Mattarella: "Siamo sul baratro come nel 1914"

C’è una data che solo evocarla significa esternare massima preoccupazione. È luglio 1914, mese in cui le potenze europee arrivarono senza quasi rendersene conto alla guerra più sanguinosa mai vista fino a quel momento: come sonnambuli. Quella data Sergio Mattarella la cita esplicitamente: non è un discorso ufficiale, il presidente della Repubblica a Lubiana, dove si trova per una visita ufficiale in Slovenia, risponde a una domanda, ma è evidente che sta solo cogliendo l’occasione per una risposta che pesa più di molti discorsi. Premette: "Faccio riferimento a quanto affermato dalla Nato che non interpreta come aggressione quel gravissimo episodio di droni giunti in Polonia". Lo dice dopo aver sfoderato i toni più affilati di sempre parlando di Israele: non solo per i massacri, ma per lo sfilacciamento dell’ordine indotto da quella che per Netanyahu ormai è una abitudine, e cioè attaccare a piacimento paesi e capitali esteri: "È inaccettabile", ridurre un popolo alla fame, "è inaccettabile" cacciarlo dalla sua terra, "è inaccettabile" la violazione della sovranità del Qatar.

Quel che preoccupa di più il capo dello Stato non è tanto questo o quel conflitto, quanto il rischio sempre più alto che la situazione sfugga di mano: in fondo, ragionano al Quirinale, Russia e Ucraina che oggi si combattono sembravano amici. Nulla faceva presagire la situazione in cui ci troviamo adesso. "Quel che crea allarme – sottolinea Mattarella – è che ci si muove su un crinale dal quale si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata". È la miscela esplosiva che porta a temere la data fatidica: "Quando ero ragazzo ho letto uno dei primi libri di storia sullo scoppio della prima guerra mondiale sul luglio 1914. Forse nessuno la voleva far scoppiare ma l’imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze non volute".

Il presidente conosce l’arte di parlare fra le righe: "Contiamo molto su quanto può fare l’Unione europea con l’aspirazione alla pace che la contraddistingue, e nell’ambito Onu perché vi sia un freno". Non è un caso se ha scelto di non includere tra i possibili costruttori di pace gli Usa. E le parole sul ruolo europeo poche ore dopo il radicale cambio di registro praticato da una Ursula von der Leyen che ha indossato l’elmetto sembrano dette apposta.

La preoccupazione è altrettanto alta a Palazzo Chigi. Si evince anche dai toni cauti che la premier adopera per condannare senza perifrasi e ambiguità la pioggia di droni sulla Polonia: "Esprimo a nome del governo piena solidarietà per la grave e inaccettabile violazione da parte russa dello spazio aereo polacco e dell’alleanza atlantica". I contatti tra i governi europei sono continui: nel pomeriggio abbandona il vertice di maggioranza per una telefonata con Tusk, Zelensky, Rutte, Starmer. La parola d’ordine resta quella di sempre: massima fermezza nell’appoggio all’Ucraina, ma senza mettere a rischio i rapporti con Trump. Con Antonio Tajani concorda i passaggi più delicati dell’informativa alle Camere che il ministro degli Esteri farà oggi. La linea del governo è sostanzialmente compatta. "Mosca alimenta un’escalation che nessuno vuole", sottolinea il titolare della Difesa, Guido Crosetto. Nessuno ha voglia di far urlare i tamburi di guerra e di seguire i falchi come Macron. Matteo Salvini però rosicchia visibilità allargandosi: "Prima di parlare di invio di truppe l’Europa conti fino a cento".

Se sulle fantasie militaresche la maggioranza è unita, non altrettanto può dirsi sulle prospettive di riarmo. La distanza c’è tanto che per evitare lacerazioni il centrodestra non presenta una sua mozione alla Camera sull’aumento delle spese militari. Si limita a votare contro quelle dell’opposizione. Che sono ben cinque. "Siamo più uniti della maggioranza", minimizza Schlein. Resta il fatto che il centrosinistra va in ordine sparso: il Pd vota a favore solo del suo testo, e si astiene sugli altri. Ma deve fare i conti con Guerini, Madia e Quartapelle che votano contro quelli di Avs e M5s. Cinquestelle e Avs votano a favore delle rispettive mozioni, bocciando quelle di Iv e Azione. Difficile dire tra i poli chi è più diviso in materia di riarmo.