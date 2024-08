Laghi super gettonati. Meno biglietti aerei In luglio, l'Italia ha visto un aumento delle prenotazioni online del 42%, con gli affitti brevi in testa. I laghi sono le mete più popolari, con un prezzo medio di 145€ a notte. Le prenotazioni aeree sono diminuite del 5%, ma il mercato domestico è in crescita. La permanenza media dei viaggiatori è scesa a 7,2 notti.