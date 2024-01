L’affare Sgarbi. Sequestrato il quadro conteso

La procura di Macerata ha disposto il sequestro della ‘Cattura di San Pietro’, il quadro secentesco che ha fatto finire sotto inchiesta – per l’accusa di riciclaggio di beni culturali – il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Sulla tela ora saranno fatte analisi scientifiche per capire se sia stato alterato, ed eventualmente quando. I carabinieri hanno prelevato il quadro attribuito a Rutilio Manetti nei magazzini della Fondazione Cavallini-Sgarbi a Ro Ferrarese. Altri sequestri sono stati fatti nei domicili di Roma e San Severino, in provincia di Macerata.

Il sottosegretario aveva messo a disposizione il quadro subito dopo la notizia dell’inchiesta. "Ho consegnato l’opera perché siano fatte tutte le verifiche del caso, a partire dalle misure del dipinto rispetto alla cornice di quello rubato – ha commentato ieri, dopo il sequestro –. Sono assolutamente sereno. Il sequestro è un atto dovuto. Non ho nulla da temere. Mi difenderò con ogni mezzo con chi specula sulla vicenda e chi se ne rende complice" ha aggiunto il sottosegretario alla Cultura, che ha nominato come difensori gli avvocati Giampaolo Cicconi di Macerata e Gloria Gatti di Milano.

Il sequestro probatorio è stato disposto dal procuratore di Macerata Giovanni Narbone e dal sostituto Claudio Rastrelli, che hanno notificato anche l’avviso di garanzia a Sgarbi, indagato in concorso con un restauratore al momento ignoto. Oltre alla tela, sono stati sequestrati una riproduzione in 3D dell’opera, fatta eseguire da un laboratorio di Correggio (Reggio Emilia), poi documenti e dispositivi informatici. Tutto parte, hanno spiegato i carabinieri del Nucleo tutela beni culturali di Roma, "da un quadro, di grosse dimensioni, raffigurante un giudice che condanna un uomo, di autore ignoto, ricordante i pittori Solimena e il Cavallino, provento di furto avvenuto al castello di Buriasco ai danni della proprietaria Margherita Buzio e dalla stessa denunciato il 14 febbraio 2013".

Secondo l’ipotesi dell’accusa, il sottosegretario avrebbe compiuto, "in concorso con persone allo stato ignote, su tale quadro operazioni finalizzate a ostacolare il riconoscimento della provenienza delittuosa, facendovi inserire in alto a sinistra della tela una torcia, attribuendo l’opera al pittore senese Rutilio Manetti dal titolo ‘La cattura di San Pietro’ e affermando la titolarità del quadro asseritamente rinvenuto all’interno di un immobile acquistato dalla fondazione Cavallini-Sgarbi".

Il quadro – secondo l’accusa – sarebbe stato sottratto in Piemonte e affidato a un laboratorio di restauro, che con una torcia avrebbe mimetizzato uno strappo e reso il dipinto diverso da quello sparito dal castello di Buriasco. Quindi il sottosegretario avrebbe presentato il quadro come opera di Rutilio Manetti, spiegando di averlo trovato nella villa Maidalchina a Viterbo acquistata da sua madre anni fa. A questo punto, saranno determinanti le analisi scientifiche sulla tela per stabilire se e quando sia stata aggiunta la torcia.