La svolta del rapper: vacanza in barca con Santanchè e Ignazio La Russa

Le foto sono quelle che nessuno si aspettava di vedere. Fedez (e la nuova fidanzata Giulia Honegger) sullo yacht di Daniela Santanchè in Sardegna, tra brindisi e chiacchiere con Ignazio La Russa e famiglia. Il rapper e i vertici di Fratelli d’Italia: tutti insieme su un Ferretti di 26 metri da 50mila euro a settimana di noleggio a Cala di Volpe. Il settimanale Chi (foto) le ha pubblicate il 27 agosto, e quelle immagini raccontano forse meglio di tanti discorsi la parabola forse più curiosa della politica italiana recente: quella di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez (foto).

È difficile immaginare contrasto più stridente. Da una parte c’è il ragazzo che muoveva i primi passi nei centri sociali e rappava contro il sistema. Dall’altra, l’uomo di oggi che siede con i ministri del governo Meloni. Nel 2011, il suo primo album autoprodotto con soli 500 euro di budget, Penisola che non c’è, era composto di canzoni su temi politici e sociali. Era il periodo dell’antagonismo puro, della critica al potere senza se e senza ma.

La sua storia politica inizia ufficialmente nel 2014, quando al programma Announo è per la legalizzazione delle droghe leggere. Nello stesso anno appoggiò il M5s, i diritti LGBTQ+, il ddl Zan. Il nuovo Fedez, a dicembre 2024, invita Roberto Vannacci al suo podcast “Pulp Podcast”. Ospite al congresso di Forza Italia Giovani dello scorso primo giugno, critica la magistratura e il sindaco di Milano Beppe Sala.