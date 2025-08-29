La svolta del rapper: vacanza in barca con Santanchè e Ignazio La Russa

Venerdì 29 Agosto 2025

29 ago 2025
REDAZIONE POLITICA
Le foto sono quelle che nessuno si aspettava di vedere. Fedez (e la nuova fidanzata Giulia Honegger) sullo yacht di Daniela Santanchè in Sardegna, tra brindisi e chiacchiere con Ignazio La Russa e famiglia. Il rapper e i vertici di Fratelli d’Italia: tutti insieme su un Ferretti di 26 metri da 50mila euro a settimana di noleggio a Cala di Volpe. Il settimanale Chi (foto) le ha pubblicate il 27 agosto, e quelle immagini raccontano forse meglio di tanti discorsi la parabola forse più curiosa della politica italiana recente: quella di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez (foto).

È difficile immaginare contrasto più stridente. Da una parte c’è il ragazzo che muoveva i primi passi nei centri sociali e rappava contro il sistema. Dall’altra, l’uomo di oggi che siede con i ministri del governo Meloni. Nel 2011, il suo primo album autoprodotto con soli 500 euro di budget, Penisola che non c’è, era composto di canzoni su temi politici e sociali. Era il periodo dell’antagonismo puro, della critica al potere senza se e senza ma.

La sua storia politica inizia ufficialmente nel 2014, quando al programma Announo è per la legalizzazione delle droghe leggere. Nello stesso anno appoggiò il M5s, i diritti LGBTQ+, il ddl Zan. Il nuovo Fedez, a dicembre 2024, invita Roberto Vannacci al suo podcast “Pulp Podcast”. Ospite al congresso di Forza Italia Giovani dello scorso primo giugno, critica la magistratura e il sindaco di Milano Beppe Sala.

