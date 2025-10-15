La sveglia di Senaldi: "Ecco cosa frena davvero la crescita"

’Sveglia!’. Lo intimano Pietro Senaldi e Giorgio Merli nell’omonimo libro da poche ore in libreria per Marsilio. Giornalista, condirettore di Libero, il primo, docente e consulente strategico di multinazionali e governi il secondo.

Senaldi: ma chi deve svegliarsi? E soprattutto per quando è puntata la sveglia?

"Il messaggio è rivolto agli italiani. Il tempo a disposizione è un anno e mezzo: abbastanza lungo per prepararsi".

A occhio si tratta delle prossime Politiche.

"Sì, e attenzione a un particolare: il prossimo Parlamento sarà anche quello che eleggerà il presidente della Repubblica".

’Siamo come i tacchini che aspettano il Natale’, si legge nel libro. Il rischio è così alto?

"Il punto è che la politica di oggi è prigioniera delle proprie promesse, e il ragionevole timore è che la campagna elettorale sarà lunga e costellata di proposte irrealizzabili. Ce ne propineranno di ogni, e tanti non avranno neppure fatto i conti con l’effettiva realizzabilità di quanto chiedono. Questo libro vuol essere una guida per capire cosa è possibile fare e cosa no".

Si consoli: tanto non vota più nessuno e lo si è visto.

"Ma proprio l’astensionismo, piaga della nostra democrazia, imporrebbe maggiore serietà".

In che senso?

"Nessuno ha ancora considerato che se vota solo il 47% degli aventi diritto, quei pochi che vanno alle urne sono i più consapevoli e attenti. Andrebbero coltivati con proposte serie, e in questo modo, semmai, farli crescere".

E invece?

"Invece le proposte sono sempre più miopi. In economia, per esempio: siamo il Paese con la più alta propensione al debito. Un debito con cui da anni, per ultimo con il Pnrr, pretendiamo di pagare la crescita. È come se ogni anno a Natale chiedessimo un cenone sempre più sontuoso, ma nessuno si preoccupasse di guadagnare i soldi per pagarlo".

Una volta tanto però il mal comune è mezzo gaudio: gli altri stati europei non stanno affatto meglio...

"Questa è l’altra grande opportunità che non possiamo permetterci di sprecare. L’Italia viene da tre anni di stabilità dei conti. Per contro, la Francia vive una crisi istituzionale e la Germania è ingessata da difficoltà economiche. La competizione è sospesa, come quando in Formula Uno entra in pista la Safety Car, che fa andare tutti alla stessa velocità. È un’occasione: possiamo recuperare il ritardo accumulato, ma non basta: dobbiamo anche prepararci a competere non appena riprenderà la gara".

Per farlo suggerite una doppia operazione verità: smascherare ‘le bugie che ci impoveriscono’ e svelare ‘le verità che ci arricchiranno’. Cominciamo dalle prime.

"Da tempo la sinistra e i sindacati ci dicono che i salari sono troppo bassi, che occorre alzarli. Ma alzare i salari non serve se non si aumenta la produttività del Paese. Poi: ci diciamo che la manifattura ci salverà, ma non consideriamo che oggi vale solo il 20% del Pil. E il ’piccolo e bello?’ Continuiamo a dirlo. O sul welfare. Tutti chiedono di mantenere i livelli di assistenza sanitaria e la previdenza, ma torniamo sempre lì: per farlo occorre alzare il Pil. È così che funziona, anche altrove".

Faccia un paragone.

"L’Italia spende il 9,5% del Pil in sanità che tradotto vuol dire 2.800 euro ad abitante. L’Irlanda spende meno, appena il 6,7%, eppure la spesa per abitante è di 4.600 euro. Dov’è il trucco? Semplice: il loro Pil pro capite è tre volte più alto del nostro...".

È questa la verità che ci arricchirà?

"La verità è capire che, anziché litigare su come dividere la torta per settori di spesa, pretendendo fette più grandi qui per toglierne di là, la politica dovrebbe spendere le proprie energie per farla lievitare, questa torta. Oggi, per la prima volta dopo anni, con un governo stabile, i conti in tenuta e la difficoltà degli altri Stati, ci sono le condizioni per farlo. Non sprechiamo l’opportunità. Dunque: sveglia".