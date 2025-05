La Spezia e la Resistenza. Il sindaco di destra al corteo anti Casapound organizzato dalle sinistre

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini (foto), sostenuto da una maggioranza di centrodestra con Fratelli d’Italia e Lega al suo interno, ha annunciato che parteciperà al corteo La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza prevista per oggi e organizzato in concomitanza con una manifestazione di Casapound. "Quando un’ombra di ambiguità sembra calare su una città che orgogliosamente è medaglia d’oro al merito civile e medaglia d’argento al valor militare, ritengo doveroso che le istituzioni democratiche facciano chiarezza scegliendo di ribadire la bellezza e la forza della nostra Costituzione, figlia primogenita del 25 aprile. Noi sappiamo chi siamo: una città che fa parte di una provincia che è stata decorata al valor militare per la guerra di Liberazione e insignita della medaglia d’oro per la sua lotta partigiana", recita una nota di Palazzo Civico. Fino a ieri il sindaco non aveva preso posizione sul presidio di Casapound. Il corteo antifascista è organizzato da Pd, M5s, Rifondazione Comunista, Anpi, Arci, Cgil che avevano accusato il sindaco di non aver preso posizione. "L’articolo 21 della Costituzione garantisce la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero a tutti – dice Peracchini –, anche a chi promuove idee dalle quali ci sentiamo lontani anni luce. Non mi sento affatto salomonico perché ho un paracadute sicuro: la Costituzione Italiana".