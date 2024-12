La soddisfazione di Barachini (FI):: "Bisogna contrastare la disinformazione"

"Ringrazio il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia per aver reso compatibile con gli equilibri di finanza pubblica l’incremento delle risorse per l’editoria. È stato uno sforzo importante che abbiamo messo in campo in piena sinergia, anche con le iniziative di Forza Italia, a difesa del sistema nazionale dell’informazione. Una scelta che in questo momento storico assume una rilevanza strategica in relazione alla competizione aggressiva internazionale e al flusso digitale di misinformazione e disinformazione." Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini (in foto), dopo il via libera di venerdì della Camera alla legge di Bilancio che, a tutela del mondo dell’informazione, ha stanziato risorse aggiuntive per 50 milioni di euro e ha escluso dalla web tax editori e pmi. "Ora sarà mio compito – prosegue Barachini – fare in modo che il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, possa rispondere alle necessità di investimenti in tecnologia, tanto più necessari in questo momento di lotta alle fake news, ai deep fake e di duro contrasto a ogni forma di pirateria e violazione del diritto d’autore favorite dall’innovazione informatica".