La sinistra torna in piazza. Cgil, nuovo corteo per Gaza. Piantedosi: faro sui pro Pal

L’opposizione come Hamas? Giorgia Meloni, dal palco fiorentino, ha attaccato duramente il campo largo in chiave elettorale, ma sullo sfondo le sue parole nascondevano qualcosa in più di un semplice schiaffo dialettico. Nella mente della premier, le piazze e l’utilizzazione del tema di Gaza da parte di Pd, M5s, Avs, ma anche dei sindacati di base e della Cgil, hanno rischiato di far andare a gambe per aria il suo obiettivo, politico ed economico, prioritario sulla questione palestinese. Ovvero, far sedere l’Italia al tavolo della grande ricostruzione di Gaza.

Opposizioni come ‘terroristi’ che lavorano contro gli interessi italiani, nel ragionamento della premier respinto al mittente prima da Elly Schlein e quindi da Giuseppe Conte, ma che nasconde più problemi sia per l’opposizione che per il governo. Come poter rinfacciare alla premier di promuovere gli interessi economici nazionali? Complicato per Schlein e compagni. E anche per Maurizio Landini che non a caso ha subito girato il discorso verso temi legati alla prossima manovra lanciando poi una "manifestazione a Roma il 25 ottobre per dire no al riarmo e sì a un modello di società fondato sul lavoro e sulla persona". Far ripartire le imprese attraverso la ricostruzione è un modello ‘fondato sul lavoro’? Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, senz’altro sì: "Saremo impegnati nella ricostruzione, mettiamo a disposizione di Gaza il nostro saper fare".

Intanto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi accende un faro sui ‘cattivi maestri’ delle piazze: "In Parlamento ho detto che tutto quello che sta dietro ad alcune scene che abbiamo visto nelle manifestazioni e alcuni elementi sono al vaglio degli inquirenti per capire se alcune azioni apparentemente coordinate c’è una strategia o meno". Insomma, nostalgici della lotta armata sono ’attenzionati’ dalle forze di sicurezza.

Secondo una stima della Banca Mondiale saranno necessari 53 miliardi di dollari per ricostruire: 30 miliardi per riparare le infrastrutture fisiche e 19 per far fronte alle perdite economiche e sociali; solo per la sanità servono più di 7 miliardi di dollari E Piazza Affari ha certificato l’obiettivo dei grandi gruppi del cemento italiani, volati dopo l’annuncio dell’accordo come Cementir (rialzo del 2,8% ) e società internazionali come Webuild. Una promozione degli interessi economici nazionali, dunque, che le opposizioni non potranno contestare a Meloni fatto salvo per la questione di opportunità (ci sono migliaia di cadaveri sotto le macerie) e forse "si sarebbe potuto aspettare prima di parlare di cemento", è l’unica critica concreta che serpeggia nell’opposizone.