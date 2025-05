La sentenza di Ancona: "La nascita di un bimbo è sempre un valore"

Un bambino che nasce non ha colpe. E qualunque sia la strada scelta per farlo venire al mondo (lecita o meno), la sua nascita non è mai un disvalore. È quanto affermano i giudici del tribunale dei minori di Ancona che, con una sentenza che farà discutere, hanno riconosciuto, all’interno di una coppia omosessuale di Pesaro, la possibilità da parte di uno dei due padri di adottare il figlio biologico dell’altro. Il bimbo è nato un anno fa da una mamma surrogata in una clinica statunitense. La portata giuridicamente rivoluzionaria della decisione dei giudici anconetani risiede nel fatto che è la prima decisione in tal senso presa in Italia dopo l’approvazione definitiva, lo scorso ottobre in Senato, della proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere la gestazione per altri (Gpa) un "reato universale". Da un punto di vista penale la maternità surrogata viene perseguita, quindi, anche se praticata all’estero da cittadini o cittadine italiane. All’indomani della sua approvazione la norma aveva provocato ansia e preoccupazione da parte di tutte quelle coppie già in attesa della nascita dei loro bimbi insieme alle donne "portatrici" già in gravidanza. Anche per la coppia pesarese, che ha già un bimbo di 4 anni nato da madre surrogata, si era trattato di una vera e propria doccia fredda nell’incertezza di che cosa avrebbero dovuto aspettarsi una volta rientrati in Italia con il loro bambino.

"Il tribunale dei minori ha tutelato l’interesse del bambino – ha sottolineato l’avvocato Claudia Fabiani che ha assistito la coppia pesarese in questo lungo percorso – a prescindere da qualsiasi altra previsione normativa. Il tribunale, pur riconoscendo la portata della legge penale, ha deciso di scindere il lato civile riconoscendo e accogliendo la richiesta di adozione nella convinzione che il minore abbia diritto a una famiglia a prescindere dal modo in cui è nato. Tutto questo crea un precedente perché questa sentenza fa capire che l’aspetto civilistico dell’adozione prescinde dalla responsabilità penale dei genitori. Il tribunale ha operato una scelta forte e tutelante nei confronti del bambino".

La sentenza del tribunale di Ancona segna con chiarezza il principio secondo il quale "il nato non è mai un disvalore e la sua dignità di persona non può essere strumentalizzata allo scopo di conseguire esigenze generali preventive che lo trascendono. Il nato non ha colpa della violazione del divieto di surrogazione di maternità ed è bisognoso di tutela come e più di ogni altro. Non c’è spazio per piegare la tutela del bambino alla finalità dissuasiva di una pratica penalmente sanzionata. Il disvalore della pratica di procreazione seguita all’estero non può ripercuotersi sul destino del nato".