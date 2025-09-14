La segretaria dem alla festa del “Fatto“. Fischi e proteste quando parla di Ucraina

Proteste dalla platea della festa del Fatto Quotidiano all’indirizzo di Elly Schlein (nella foto sotto): non piacciono le dichiarazioni della segretaria Pd sull’Ucraina. Sull’Ucraina la differenza tra Pd e M5s "c’è e c’è sempre stata. Noi abbiamo sempre scelto di sostenere con tutte le forme necessarie, quindi anche militari, il popolo ucraino", ha detto Schlein suscitando molte proteste dal pubblico tanto da rendere necessario l’intervento di Antonio Padellaro che intervistava la leader dem: "Urla e strilli non servono a nulla. Facciamola parlare per cortesia". Schlein ha insistito: "So che non siamo d’accordo e lo rispetto, ma vorrei che l’enfasi sulle differenze non cancellasse ciò su cui siamo d’accordo. Cioè negoziare una pace giusta per gli ucraini e a quel tavolo non ci siano solo Putin e Trump sulle loro teste, ma anche gli ucraini. Lo so che su questo siamo d’accordo". A redarguire chi contestava è intervenuto anche Marco Travaglio, direttore del Fatto: "L’ho invitata per dire quello che pensa lei, non quello che pensiamo noi. Quello che pensiamo noi lo scriviamo tutti i giorni sul giornale. Altrimenti nessuno verrà più".