La ricerca di partner. Tajani vola in India

Per cercare di disinnescare la minaccia dei dazi Usa – decretati, e poi sospesi – l’Italia guarda ai mercati esteri, puntando sulla crescita dell’export per sopravvivere alla tempesta commerciale le cui ricadute continuano a farsi sentire sui mercati. Tra i ‘partner prioritari’ individuati dalla Farnesina, c’è l’India dove è volato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per rafforzare la relazione strategica con incontri bilaterali e appuntamenti economici e culturali. "Viviamo momenti difficili, con le guerre in Ucraina e Medio Oriente da una parte e i dazi Usa dall’altra. La nostra forte amicizia e la nostra partnership economica sono ancora più importanti ora che ci troviamo ad affrontare le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale americana", ha sottolineato il titolare della Farnesina, partecipando insieme alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, e ai ministri indiani del Commercio e degli Esteri, Piyush Goyal e Subrahmanyam Jaishankar, al Forum imprenditoriale, scientifico e tecnologico Italia-India a Delhi. "Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti".