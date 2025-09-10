La proposta di Noi Moderati:: "L’anonimato sul web va rivisto e corretto"

"Il caso delle foto manipolate finite su siti sessisti dimostra la necessità e l’urgenza di rivedere le regole sull’anonimato sul web. Si tratta di difendere la libertà di espressione, ma non di difendere i leoni da tastiera e coloro che utilizzano insulti, manipolazione di immagini per screditare altre persone. Tutto questo non è più accettabile ecco perché abbiamo pensato a una proposta di legge che regolamenti l’anonimato responsabilizzando le piattaforme sia dal punto di vista civile che dal punto di vista penale". Così la capodelegazione di Noi Moderati al Senato Mariastella Gelmini (foto), a margine della presentazione della pdl contro deepfake e abusi online.

"Non è un problema di falle, è un problema di adeguamento alle nuove frontiere della tecnologia. Il nostro sistema di garanzie è nato in un’altra epoca, il nostro codice non sanziona i deepfake, prevede obblighi molto deboli per le piattaforme, consente un anonimato pressoché assoluto a chi le usa in modo illegale. È necessario aggiornare le norme a questa nuova realtà e agli abusi che consente", aveva spiegato nei giorni scorsi Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, a proposito del caso delle piattaforme e dei siti sessisti. Una posizione condivisa anche dalla Fieg, presieduta da Andrea Riffeser Monti, editore del Quotidiano nazionale, che pochi giorni fa aveva ribadito con forza la necessità di porre fine all’anonimato sul web.