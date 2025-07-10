La proposta di Giorgetti:: "La riscossione locale non sta funzionando. Valutare un ente ad hoc"

La riscossione locale è cruciale per le finanze pubbliche eppure non funziona. I Comuni e altri enti spesso non sono in grado di recuperare le tasse inevase e il risultato è il predissesto o il dissesto, delle amministrazioni. "Una trappola" che crea disparità inaccettabili tra i cittadini e in cui è servito finora a poco affidarsi all’azione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Parte da questa premessa l’idea del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (foto), di istituire un nuovo ente ad hoc, incaricato esclusivamente della gestione e della riscossione dei tributi di Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane. La proposta è destinata a far discutere e scatena la reazione di Matteo Renzi che grida alla nascita di una nuova Equitalia. Non è un caso che sia proprio lui, che di quel nome e di quell’immagine volle disfarsi negli anni a Palazzo Chigi, a guidare le voci critiche a sinistra.

Ascoltato in audizione, inoltre, Giorgetti ammette che portare a casa l’intera partita del federalismo fiscale è ormai un gioco complesso. La situazione attuale è molto diversa dal passato, e richiede un approccio flessibile. Altrettanto complesso è il nodo dei Lep, i livelli essenziali delle prestazione per scuola, sanità, trasporti, servizi sociali. Il ministro non si nasconde dietro in dito e, pur ribadendo la determinazione del governo ad andare avanti, ammette che la scelta politica è la più delicata in assoluto.