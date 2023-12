La premier ha convinto. Ue e mercati

Vespa

Ci sono pochi soldi e la prossima manovra di bilancio, grazie anche al peso pluriennale del superbonus, sarà magra come questa. Per aumentare gli stipendi bisogna crescere e la competitività dell’Italia resta molto bassa. Gli stranieri chiedono: quanti anni mi occorrono per un permesso? Se ho un contenzioso, quanto tempo serve per risolverlo? Una burocrazia e una giustizia efficienti sono una scommessa di legislatura. Ma non si vede velocità, soprattutto nella giustizia. Serve la scure e si lavora ancora ancora troppo di cesello.

I mercati e le agenzie di rating (chi l’avrebbe detto?) apprezzano la prudenza italiana e mettere in croce Giorgetti non ha alcun senso. Per i prossimi sei mesi i rapporti internazionali saranno condizionati dalle elezioni europee, viste soprattutto le leadership in grave difficoltà in Francia e in Germania. La Meloni andrà bene al voto, ma meglio non vincere troppo, anche se non si capirebbe l’interesse di Salvino e Tajani a rendere poco stabile l’esecutivo. Ci sono troppi soldi del Pnrr da spendere bene per litigare.

Alla Meloni si rimprovera poca visione ed eccessivo attaccamento alle radici. Se lei risultasse determinante per prossimi equilibri europei, vista la debolezza degli altri paesi, potrebbe essere la capofila di una svolta nella competizione con gli Stati Uniti, nella creazione di un esercito europeo (efficienza e soldi risparmiati) e su tanti altri dossier. La Meloni non rinnegherà mai le proprie radici. Ma deve salire sul ramo più alto dell’albero. Mary Poppins non ha mai lasciato i suoi bambini, ma i miracoli li ha fatti volando sopra di loro con una capacità di visone che i piccoli, restando a terra, non avrebbero mai avuto.