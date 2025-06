La politica in piazza: "Non c’è spazio fra noi per l’antisemitismo"

Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di riconoscere lo Stato di Palestina. Giuseppe Conte usa la parola "genocidio" e respinge l’accusa di antisemitismo. E Angelo Bonelli accusa Salvini di avere le mani sporche di sangue perché ha stretto quelle di Netanyahu. La marcia per Gaza da piazza Vittorio a piazza San Giovanni organizzata da Pd, M5s e Avs finisce con gli interventi durissimi dei leader sul palco e con l’appello per i cinque referendum: "Andate a votare", scandiscono in risposta al coro "Unità" che parte dalle prime file e si diffonde fino alla fine della piazza stracolma.

CHI C’ERA

Ad accompagnarli una nutrita pattuglia di parlamentari e big. Per il Pd tra gli altri ci sono i capigruppo Francesco Boccia e Chiara Braga, mentre il presidente Stefano Bonaccini è al fianco di Schlein. Arrivano anche riformisti come Lorenzo Guerini, Filippo Sensi, Piero De Luca, ed eurodeputati come Dario Nardella. A San Giovanni arriva anche Vincenzo De Luca, che nel retropalco saluta Schlein. Poi anche Pier Luigi Bersani, Rosy Bindi e Massimo D’Alema. Ci sono anche quelli del M5s come Alessandra Maiorino e Vittoria Baldino. Sfilano anche Roberto Fico e Virginia Raggi, oltre al sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano Manfredi.

"BASTA AL MASSACRO"

"Questa è la piazza più bella del Paese e siamo qui per dire basta al massacro. Israele con la sua pulizia etnica sta violando ogni norma del diritto internazionale umanitario", dice Schlein, che poi chiede alla premier di riconoscere la Palestina: "Vogliamo due popoli e due Stati. Voi oggi mostrate un’altra Italia rispetto a questo governo, un’Italia che non tace e vuole la pace". Arriva anche la condanna nei confronti di Hamas, che "non può essere più netta, ma questo non può giustificare la punizione collettiva di un intero popolo". La leader dem non usa la parola "genocidio", ma parla di pulizia etnica. Poi rassicura e polemizza: "La condanna dell’antisemitismo è nel nostro dna e nella nostra storia, non come l’organizzazione giovanile di un partito di governo (il riferimento è a FdI, ndr)".

"GENOCIDIO"

A pronunciarla ci pensa Giuseppe Conte: "Non è antisemita chi condanna la condotta criminale di Netanyahu, chi dice al nostro governo che è una vergogna nazionale, con la sua complicità. Non si chiamo antisemitismo, si chiama umanità. Voi siete la piazza dell’umanità, ci batteremo insieme perché l’Italia rialzi la testa e insieme all’intera Europa dica stop al genocidio". Poi il leader M5s concede: "Non bisogna confondere la condotta criminale di Netanyahu e dei suoi sodali criminali al governo con la comunità israeliana".

GLI ALTRI INTERVENTI

Il leader di Avs Bonelli dopo l’attacco al vicepremier racconta dell’incontro con una mamma palestinese disperata per il figlio mutilato: "Sono stanco, e lo dico alla Meloni che usa spesso il fatto di essere mamma, noi non vogliamo un governo codardo e vigliacco", mentre anche Nicola Fratoianni chiede al governo di riconoscere la Palestina, "altrimenti è solo ipocrisia dire di essere per due popoli e due Stati". Qualche fischio parte dalla piazza all’inizio dell’intervento di Gad Lerner, ma poi il giornalista conquista gli applausi: "Noi sappiamo che storia non è iniziata il 7 ottobre. Il massacro e la deportazione di uno dei due popoli oltre che criminale è inverosimile. La convivenza è l’unica ipotesi possibile". Rula Jebreal viene accolta dal coro "Palestina libera": "Le parole sono fondamentali anche per resistere. Definiamo quello che sta accadendo a Gaza un genocidio perché è l’unico modo per fermarlo".

Alessandro D’Amato