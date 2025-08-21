La partita delle Regionali. Fumata bianca in Calabria. Tridico è il nome a sinistra

Nel caos delle candidature regionali al Sud, il campo largo segna un gol in Calabria dove il quadro sembrava non solo intricato, ma attraversato da incertezze e giochi di potere. Il sì di Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps durante l’era Conte e attuale europarlamentare M5S, toglie le castagne dal fuoco al centrosinistra a caccia disperata di un nome per contendere lo scettro a Roberto Occhiuto, il governatore uscente che non gode di buona salute non tanto per l’intervento chirurgico dello scorso dicembre, quanto per gli agguati che i ‘fratelli’ gli tendono facendo balenare un ‘piano B’ con il nome di Wanda Ferro o Luigi Sbarra. Al momento, quindi, i due sfidanti sul ring della Cittadella hanno un nome.

Tridico rompe gli indugi dopo una fase di esitazione, con retroscena che indicavano la sua intenzione di restare a Bruxelles anche per ragioni familiari. Il deciso intervento di Giuseppe Conte ha sbloccato la situazione, sottraendo la candidatura del M5S a un clima di ambiguità che rischiava di indebolire l’intero campo largo. Con una nota pubblica, l’ex premier ha riaffermato la disponibilità non solo di Tridico, ma anche di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico (annunciate da settimane come sue competitor). Una mossa furba: dall’una parte mira a consolidare il fronte interno pentastellato, dall’altra dimostra la volontà di esercitare un ruolo egemone nel centrosinistra.

A 400 chilometri di distanza il clima, invece, volge al brutto per il nervosismo che serpeggia tra i ranghi dem. In Campania emerge la fotografia di una sinistra divisa e fragile, che prova a costruire coalizioni ampie e plurali ma inciampa sulle contraddizioni del proprio sistema di potere e della propria organizzazione territoriale. Dopo il ‘patto del Nazareno’ tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca la strada sembrava in discesa grazie alle ‘concessioni’ al governatore uscente e all’intenzione della segretaria di evitare il muro contro muro. Non è stato così. Mezzo partito si è rivoltato contro Elly che aveva promesso di pensionare il ‘cacicco salernitano’ e invece ha finito per dargli in mano il partito e la golden share di Palazzo Santa Lucia (due assessori, due liste controllate da ‘don Vincenzo’ e programma di continuità).

Da qui la frenata del Nazareno, con Schlein che neppure risponde più al telefono, tanto che i deluchiani masticano amaro, temendo che la segreteria regionale, promessa a Piero De Luca, resti sulla carta. La frustrazione cresce per il rinvio indefinito del congresso campano del Pd, annunciato per la prima metà di settembre e ora scivolato nella palude dell’incertezza. E senza l’incoronazione di De Luca jr, sarà difficile strappare l’appoggio del padre con il rischio di tornare ai veleni e agli insulti di due mesi fa. Tensione che si riflette sul versante candidature. Roberto Fico, esponente M5S indicato come candidato presidente, resta nel limbo, alimentando incertezza e malumori tra i 5 Stelle locali, che già gongolavano per aver conquistato un altro ‘slam’ dopo la Calabria. Dovranno quantomeno attendere.

Stallo raggelante anche in Puglia. Qui i rapporti tra Michele Emiliano e Antonio Decaro, governatore uscente ed eurodeputato, sono ridotti al ‘caro amico’. Si parlano, ma non si ascoltano, ognuno resta sulle proprie posizioni, disgelo fallito. Decaro, candidato presidente in pectore, ha dichiarato di non volere "tutori". Emiliano ribadisce di non voler fare passi indietro. Il tentativo di mediazione di Igor Taruffi, numero due nazionale del Pd, ha prodotto finora la proposta di un assessorato esterno per Emiliano, per sterilizzarlo lontano dal Consiglio. Idea che non è piaciuta all’ex pm: "Sono già in campagna elettorale".

Ma i rapporti tesi dentro il centrosinistra non si fermano qui. Carlo Calenda, fa sapere che Azione potrebbe non far parte della coalizione che in Toscana sostiene il bis di Eugenio Giani. Non è piaciuta l’alleanza con i 5 Stelle, soprattutto perché restano troppe distanze sui temi delle infrastrutture.