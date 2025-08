La partita calabrese. Ferro sostiene Occhiuto: "E FdI avrà più spazio"

"Tranquilli, la Calabria non è contendibile". Wanda Ferro sul punto non usa cautele. Già che non si può dire non conosca il territorio. Sottosegretaria agli Interni e coordinatrice di FdI in Calabria, da queste parti ha una presenza che parte dagli anni ’90. Esponente di Msi poi di An, assessore comunale e presidente della Provincia di Catanzaro, candidata governatrice nel 2014, quando poi vinse la sinistra. Ma il vento in Calabria, 5 anni dopo, ha preso la via della destra e lì è rimasto. Ultime urne, le Europee: FdI al 20,6%, FI al 18%, M5s al 16,2%, Pd al 15,9%, Lega al 9,2%.

Onorevole Ferro: Roberto Occhiuto, governatore dal 2021, veleggiava col vento in poppa, battagliero anche dopo un avviso di garanzia. Finché, improvvise, non sono arrivate le dimissioni. Come le giudica?

"Quella del presidente Occhiuto è una decisione non facile, ma assunta con consapevolezza e responsabilità: non avrebbe mai interrotto un percorso di risanamento e rilancio, che ha segnato un cambio di passo importante per la Regione, se non avesse ritenuto che l’azione potesse perdere efficacia".

FdI ne era al corrente?

"La sua scelta è frutto di un confronto leale e approfondito con i vertici nazionali della coalizione di centrodestra. FdI ha dato e continuerà a dare un contributo determinante a questa stagione di buon governo, con i suoi assessori e consiglieri regionali".

Prima c’è il voto. Lei è così ottimista sul futuro?

"Sono convinta. I cittadini calabresi sapranno riconoscere i risultati di questi anni. È stato avviato un processo di trasformazione profonda, che ha dato alla Calabria un’immagine moderna ed efficiente. Il centrodestra ha dimostrato di saper governare con pragmatismo e determinazione, supportato anche da una positiva filiera con il governo nazionale - a partire dal ministero dell’Interno che rappresento - e dalla stessa presidente Meloni. Continuiamo così, valorizzando quanto fatto e rilanciando una proposta politica ancora più incisiva".

I giochi per le regionali nel centrodestra erano già complessi... Crede che l’aggiunta della Calabria possa cambiare le carte?

"Non lo credo. La volontà di ricandidarsi di Occhiuto era nota da tempo, ed è prassi consolidata per noi sostenere chi ha governato bene".

FdI è il primo partito in Calabria. Può ambire a una maggiore presenza in Regione?

"I risultati confermano una crescita di FdI anche in Calabria che nasce dalla forza di una leadership nazionale solida e dalla credibilità e dal lavoro serio della classe dirigente locale. Non cerchiamo il consenso facile, ma costruiamo fiducia attorno a candidature credibili, capaci, radicate nei territori e coerenti nei percorsi personali. Vogliamo aumentare i consensi e moltiplicare le idee".

Concretamente, onorevole: chiederete più spazio?

"FdI non solo punta a una presenza più ampia, ma rivendica un ruolo sempre più centrale nel governo regionale con l’obiettivo di imprimere una spinta ancora più decisa al cambiamento".

Dia un giudizio sul lavoro svolto da Occhiuto, tra sanità e altre emergenze. E quali dovrebbero essere oggi le priorità?

"La giunta ha avuto il merito di affrontare senza ambiguità i problemi strutturali della regione, affrontando le incrostazioni che per troppo tempo hanno bloccato lo sviluppo. La sanità è la sfida più delicata: per il suo impatto sul bilancio, per i costi insostenibili della mobilità passiva e perché incide sulla vita dei calabresi. Occhiuto si è assunto la responsabilità in prima persona e si è impegnato per il risanamento dei conti con scelte coraggiose, dall’ingaggio dei medici cubani al contrasto all’abuso dei gettonisti. E c’è il lavoro fatto con il Viminale per prevenire le infiltrazioni criminali negli appalti sui nuovi ospedali. Ma non basta, la strada è lunga. C’è da rafforzare la medicina territoriale, ridurre le liste d’attesa e la migrazione sanitaria, aumentare la prevenzione".

Non c’è solo la sanità.

"Molte altre sono le sfide decisive: penso al lavoro fatto dagli assessori di FdI per rigenerare e digitalizzare la macchina amministrativa, stabilizzare i precari, e poi su occupazione e turismo. Un lavoro che va riconosciuto e che merita ancora più responsabilità e protagonismo nella futura stagione di governo".