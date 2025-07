"La nostra cura dopo anni scellerati"

Onorevole Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, il vostro piano sulla Sanità è molto ambizioso: 30mila assunzioni e almeno 50-100mila nuovi posti letto. Cos’altro prevede?

"Valorizzare la medicina del territorio, potenziare quella specialistica ambulatoriale pubblica, integrare ospedale e cure primarie e ridurre le liste d’attesa. Digitalizzazione, telemedicina, prevenzione e salute mentale, con attenzione a giovani e anziani, l’educazione alla salute per bambini e adolescenti, l’equo accesso ai farmaci innovativi: ambiti a cui attribuiamo particolare attenzione".

Dove pensate di trovare le risorse e come pensate di convincere gli alleati di governo?

"Prima di parlare di risorse occorre leggere i numeri. I dati ufficiali indicano che in Germania i posti letto pubblici sono 5,5 per 1.000 abitanti, in Francia sono 4,5 e la media nei 27 Paesi dell’Unione europea è di 4 letti per 1.000 abitanti. In Italia i letti disponibili sono solo 3,1 per 1.000 abitanti secondo i dati del ministero della Salute. La carenza in Italia è quindi evidente e incide negativamente anche sull’intasamento odioso dei pronto soccorso e il conseguente intollerabile fenomeno dello stazionamento dei pazienti in barella. Inoltre la carenza del numero dei medici e del personale sanitario rende critiche le visite specialistiche che sono alla base delle lunghe liste di attesa. Detto ciò, il costo di tale implementazione va programmata nel tempo".

Le opposizioni vi accusano di esservi svegliati solo ora...

"Balle. La diminuzione dei posti letto è dovuta alle politiche scellerate attuate nell’ultimo decennio dei governi di sinistra che hanno determinato questa situazione di sofferenza. FI è da sempre attenta alla Sanità, soprattutto a quella del Mezzogiorno. Per questo abbiamo sostenuto il Pnrr sanitario, abbiamo chiesto la revisione dei criteri di fabbisogno e ci siamo battuti per l’aumento delle borse di specializzazione".

Sulla sanità il Pd ha da tempo depositato una proposta. Sono possibili convergenze?

"Il piano di FI mette alla luce le carenze che provengono dai passati governi di sinistra di cui il Pd è stato indiscusso protagonista. Ora tocca al nostro governo colmare le lacune. Il ministro della Salute Schillaci ha ricevuto in anteprima il nostro piano e ne condivide appieno il contenuto".

Dopo la proposta sullo Ius Scholae, il piano sulla Sanità appare come l’ennesimo vostro tentativo di ammiccare all’elettorato moderato...

"A Forza Italia interessano gli italiani. L’identità del nostro partito, forgiata dal presidente Silvio Berlusconi, è porre i cittadini al centro delle attenzioni dello Stato. Abbiamo tracciato una visione: investire nelle persone, colmare i divari territoriali, ridurre le liste d’attesa, rafforzare il ruolo del Servizio sanitario nazionale. Chiunque voglia contribuire a questo obiettivo troverà in noi un interlocutore leale e concreto".

Bruno Mirante