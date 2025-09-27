La missione internazionale: "Non cambiamo rotta". Ma la portavoce italiana rientra

In poco più di tre ore cambia molto, se non tutto. L’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ammorbidisce la linea dura della Global Sumud Flotilla, o quanto meno della sua componente italiana molto rilevante all’interno della spedizione. "Non possiamo accettare questa proposta – dichiara nel primo pomeriggio Anna Maria Delia, portavoce italiana della Gsf –. Abbiamo ricevuto la proposta del presidente Mattarella di accettare per il nostro bene e la tutela della vita umana, che noi condividiamo al cento per cento, di deviare la nostra rotta e accettare la mediazione di portare gli aiuti a Cipro, e da Cipro farli arrivare a Gaza. È come dire: “Se vi volete salvare, noi non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non farlo malgrado sia reato, chiediamo a voi di scansarvi”".

Attorno alle 18 la svolta: "In risposta alle istanze sollevate dal governo e dal presidente della Repubblica, la delegazione italiana del Global Movement to Gaza" richiede "la presenza in Italia della portavoce al fine di condurre un dialogo diretto con le istituzioni per garantire l’incolumità dei membri italiani dell’equipaggio e il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del diritto internazionale".

Alle 21 (ora greca) Delia risponde a QN da Makris Gyalos, sulla costa meridionale di Creta, dov’è appena sbarcata dopo molte miglia di sbalzi in motoscafo assieme ad altri sei attivisti italiani. In mare, sulle barche all’àncora vicino all’isolotto di Koufonissi, ne restano 50. Una delegazione che conta. "L’attenzione che abbiamo suscitato, come dimostrano l’appello del capo dello Stato e la copertura della nostra marina militare, pone la componente italiana della Gsf in una posizione prominente – dice la portavoce –. Sto cercando una macchina per andare a Iraklion e arrivare prima possibile in Italia. Accogliendo l’appello di Mattarella ma anche dando peso alle istanze della base, vogliamo verificare cosa le istituzioni intendano fare in concreto per Gaza e per aumentare la pressione su Israele: come vuole procedere l’Italia? Non siamo scappati di casa, ma persone responsabili. E mentre discuteremo, la missione non cambierà la sua rotta".

Gli spifferi che l’Italia si stia sfilando sono respinti: "Gli accordi interni alla Gsf sono che in ultima istanza ogni delegazione decida per sé", spiega Delia. E così, mentre la delegazione italiana vuole vedere le carte della politica che prova faticosamente a riallinearsi alla sensibilità del Paese, la Grecia aggiunge sei barche. A dimostrazione che la spedizione è viva e ispira crescente mobilitazione. La volontà è di mostrare all’esterno compattezza sull’obiettivo anche se il dibattito sui rischi dello scontro con la Marina israeliana è reale. Oggi la probabile ripartenza. Gaza è a 530 miglia, 5-8 giorni di navigazione.

Nel giro di una settimana, la Gsf potrebbe non essere l’unico problema di Giorgia Meloni. Le cento piazze per Gaza organizzate dalla Usb e gli scioperi nei trasporti che fanno trasalire Matteo Salvini spingono la Cgil ad alzare la posta. Il segretario generale Maurizio Landini avverte il governo: "Se la Flotilla viene sequestrata, se dovessero esserci arresti, noi siamo pronti a proclamare lo sciopero generale, perché elemento di umanità rispetto alla barbarie". Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi teme strumentalizzazioni della causa palestinese e invita i suoi "collaboratori più stretti a stringere i ranghi", accusando Landini di "andare in direzione dimetralmente opposta" a quella suggerita dal Quirinale. Durissima la replica: "Lo sciopero è l’unico strumento democratico che i lavoratori hanno per dire che non sono d’accordo. Noi non stiano andando contro Mattarella, stiamo chiedendo al governo che faccia quello che non sta facendo". E sull’ordine pubblico è tranciante: "Nessun problema a condannare quanto accaduto a Milano. Abbiamo sconfitto il terrorismo, non accettiamo lezioni di democrazia".