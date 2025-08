La ministra Bernini attacca Bolognesi:: "Davanti alla stazione un comiziaccio politico"

Non si placano le polemiche sulla commemorazione della strage alla Stazione di Bologna. Se sul momento aveva chiarito di non essere d’accordo "né a titolo personale né come rappresentante" dell’Esecutivo, a ventiquattro ore di distanza la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (foto), va all’attacco definendo quello davanti alla stazione un "comiziaccio politico" in cui "non sono state onorate le vittime". Attacchi davanti ai quali "non mi sono sentita di alzarmi e andarmene perché avrei mancato di rispetto alle vittime".

Il presidente uscente dell’associazione familiari delle vittime, Paolo Bolognesi ha replicato: "Il discorso di ieri concludeva un percorso. Il fatto che la Meloni non dica che la strage è stata fascista e che gli stragisti provenivano da un certo partito è un voler riscrivere quello che la storia ha fatto sapere". Bolognesi poi svela: "la sera dell’1 agosto il discorso lo mandiamo al Comune che lo gira al Prefetto per farlo leggere, penso, al rappresentante del Governo che viene. Perciò lei dovrebbe averlo letto". Discorso che però a Roma risulta non essere pervenuto.