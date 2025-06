La marea arcobaleno. Budapest sfida il divieto: "Siamo in duecentomila"

La cifra record per la città di Budapest di 200mila partecipanti, con in testa il sindaco Gergely Karacsony, accolto dall’ovazione della folla. E le tensioni con l’ultradestra che prova a bloccare uno dei percorsi e alla fine sfila a pochi passi dal corteo. Mentre in Italia sei altre manifestazioni, tra cui quelle di Milano e Bologna, solidarizzano con la platea LGBTQ ungherese. Il Pride "vietato" di Budapest va in scena lo stesso e con la partecipazione di politici europei e italiani, mentre il premier magiaro Viktor Orban posta sui social una foto – da famiglia decisamente “tradizionale“ con i tre nipotini e la scritta: "Orgogliosi di loro".

IL CORTEO

Ad annunciare il record di partecipazione è la presidente Viktoria Radvany, quando il corteo che Orban ha dichiarato fuorilegge è già partito dal municipio della capitale e i militanti del partito di ultradestra Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, tappa del percorso programmato. Una delegazione di deputati ed eurodeputati del centrosinistra europeo si unisce alla folla. Tra questi Elly Schlein, Carlo Calenda e la vice premier spagnola Jolanda Diaz, che prima parlano tra di loro nel giardino del palazzo comunale. Una marea colorata tra coppie etero e quelle arcobaleno, parlamentari e gente comune, hanno urlato la loro voglia di libertà, di democrazia, di tolleranza, di rispetto dei diritti di tutte le minoranze, in Ungheria. Una manifestazione da record con numeri che non si vedevano dal 1989 quando gli ungheresi scesero in piazza per festeggiare la caduta del Muro di Berlino.

"GRAZIE, VIKTOR"

Mentre la folla avanza tra canti e balli l’attivista Greta Thunberg fa sapere che c’è anche lei: "Il Pride è la resistenza, l’amore e la celebrazione di ciò che siamo. Il divieto è un attacco fascista ai diritti umani, ma l’amore non può essere proibito". Alla fine è il primo cittadino che ha permesso lo svolgimento della manifestazione dichiarandola un evento comunale a chiamare in causa il premier: "Grazie, Viktor Orban, di aver fatto pubblicità a una società più tollerante", dice Karacsony. Intanto quattro persone in nero e con uno striscione e la scritta Difendere l’Europa si piazzano davanti al corteo dopo il ponte che divide Buda da Pest, mentre una decina di agenti e i volontari dell’organizzazione sono lì per prevenire risse.

L’ITALIA E GLI ITALIANI

Gli italiani sono appunto rappresentati dai parlamentari delle opposizioni di centrosinistra, ma non solo. Così come la giornata all’insegna della lotta per i diritti LGBTQ ha i suoi corollari anche fuori dall’Ungheria. Anzi. Un altro corteo in solidarietà con Budapest va infatti in scena a Parigi, ma è quello gemellato di Milano il più imponente: 350mila partecipanti, secondo gli organizzatori, mentre tra i cori si sentono anche quelli pro-Pal. Dal palco arriva la benedizione del sindaco Giuseppe Sala: "Per me il Pride è la lotta per la libertà, è una pacifica lotta per cambiare in meglio il mondo". A Bologna sfila il Rivolta Pride con la vicesindaca Emily Clancy. In piazza anche a Bolzano, Salerno, Sassari e Ragusa, oltre al Napoli Pride Park organizzato con il Comune.