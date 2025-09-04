La gaffe di D’Alema a Tienanmen. Fa il pacifista tra dittatori e missili

Marmo

Sarà stata la voglia che viene a una certa età di tornare poco più che ragazzi, di quando si andava a scoprire la Cina di Mao e, prima ancora, l’Urss della destalinizzazione o la Cuba di Fidel con i "pionieri" della gioventù comunista. Sarà stata l’attrazione per i leader non ortodossi (per usare un eufemismo), come quando girava sottobraccio per le vie di Beirut con i capi degli Hezbollah, attrazione che, in questo caso, si è rivolta verso i principali dittatori del mondo. Sarà stata la voglia di stupire, che al nostro, quando decide di comparire in scena, non è mai mancata. Fatto sta che la presenza di Massimo D’Alema alla parata delle super-armi delle autocrazie anti-occidentali di Pechino anche stavolta non è passata (e non poteva passare) inosservata. E, del resto, il diretto interessato ha fatto di tutto per farlo sapere.

In un video da piazza Tienanmen (dove, per inciso, furono massacrati dalla dittatura comunista migliaia di studenti cinesi) il Líder Máximo "confida che qui da Pechino venga un messaggio per la pace per la cooperazione per il ritorno a uno spirito di amicizia tra tutti i popoli e per porre fine alle guerre che purtroppo insanguinano in modo così tragico diversi Paesi del mondo". Peccato che in quella piazza abbiano appena sfilato i più sofisticati sistemi d’arma di ultimissima generazione. Peccato che da quella kermesse siano arrivati i più duri e preoccupanti proclami di battaglia contro l’Europa e l’Occidente. Peccato, soprattutto, che nelle stesse ore Vladimir Putin (magari aiutato da personaggi come l’impresentabile dittatore nordcoreano Kim Jong-un) facesse strage di civili in Ucraina con droni e missili. Ma la pace viene prima di tutto. E vuoi mettere far sapere di essere stato, si presume invitato da Xi, nella stessa piazza in compagnia (sia pure a distanza) di pacifisti del calibro di Putin, Kim Jong-un, del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, di quello iraniano Masoud Pezeshkian, del turkmeno Serdar Berdymukhamedov, solo per citare qualche nome. Unici europei presenti, oltre al nostro, il premier slovacco Fico e il serbo Vucic. Diciamo (come direbbe sempre il nostro) finalmente c’è qualcuno che, diciamo, propone una deterrenza super-armata pacifica.