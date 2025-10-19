La cronista che vive sotto scorta: "Chi è solo diventa un bersaglio"

"L’attentato a Sigfrido Ranucci mi sgomenta, ma anche un poco mi sorprende. Era dalla bomba a Maurizio Costanzo che non succedeva una cosa del genere contro un giornalista". Rosaria Capacchione (nella foto) è una cronista che vive sotto scorta da quasi venti anni per le minacce di morte arrivate dal clan dei Casalesi, da boss del calibro di Francesco Bidognetti e Antonio Iovine.

Sessantacinque anni, ex senatrice, autrice di libri di successo come L’oro della camorra trovato anche nei covi dei boss Zagaria e Setola, Capacchione non nasconde una preoccupazione mista a stupore: "È un attentato gravissimo e sconcertante, soprattutto perché inatteso".

Perché l’inquieta?

"Suona come un avvertimento a quei giornalisti – davvero pochi – che vogliono fare questo mestiere in un certo modo. Parliamo da colleghi e diciamoci come stanno davvero le cose…".

Prego, lo faccia.

"Se, nell’assoluta autonomia e diversità di opinioni, tutti scrivessero delle cose scomode di cui si occupa Ranucci, beh allora mica questi delinquenti potrebbero fare una strage di giornalisti. Se, invece, sul campo resta solo Report – e lo dice una a cui questa trasmissione non piace –, si creano i presupposti per un attentato del genere. La verità è che i giornalisti devono rialzare la testa; invece, la stragrande maggioranza è appiattita alla scrivania o inchiodata al desk alle continue sollecitazioni provenienti dai social. Ormai ci si limita a passare i comunicati stampa delle procure o dei carabinieri. Allora se tu resti solo, come Sigfrido, il cialtrone farabutto, che arrivi dalle curve mafiose dello stadio o da ambienti di estrema destra, si sente autorizzato a colpirlo. Perché quel giornalista è stato abbandonato e il criminale sente di avere mano libera".

È successa anche a lei la stessa cosa?

"Quando si faceva il processo ai Casalesi, a Santa Maria Capua Vetere, lo seguivamo in tanti. Se poi dalle udienze usciva una cosa delicata, mi ritrovavo a scriverla da sola. E io mi chiedevo: gli altri dove sono finiti? Non voglio accusare nessuno, solo suggerire che, per dirla con Sciascia, questo è il contesto. Ranucci era diventato, come me, un obiettivo perché era solo".

Un bersaglio facile da colpire.

"Sì, perché non basta la scorta se non hai una rete sociale che ti protegge, ti affianca e ti sostiene".

Ha mai pensato che le potessero mettere una bomba?

"L’esplosivo no, quello lo collegavo alle stragi di Palermo. Ma pensavo che avrebbero potuto spararmi e uccidermi. Ero certa che, prima o poi, lo avrebbero fatto, minacce in tal senso mi erano già arrivate".

Quando la mattina usciva di casa avvertiva questa precarietà?

"Certi giorni sì, perché so bene che la scorta non significa che loro non ci provino a farti fuori. Non sono sposata, non ho figli. Ma adoro i miei familiari, e loro sono esposti anche se non c’entrano niente".

Come si affronta la vita quotidiana?

"Tutto diventa complicato non solo per te, ma anche per i tuoi interlocutori che talvolta potrebbero non gradire la tua presenza. Finisce che eviti di uscire, di stare in giro, di fare tardi, subentra una riluttanza che però non è paura".

La vicenda giudiziaria che la riguarda si trascina da oltre 17 anni.

"Un tempo sospeso fatto di rinvii su rinvii, estenuante".

Che cosa consiglierebbe a Ranucci per affrontare questo shock?

"Non ho suggerimenti da dargli, ognuno affronta questi momenti con il proprio carattere. L’unica cosa che mi sento di dirgli è: continua a vivere e stai in mezzo alla gente".