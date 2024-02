"La complessità geopolitica: l'Italia di fronte a un'America in evoluzione"

Canè

Quando al mondo ognuno stava al suo posto, tutto era più semplice. I "buoni" erano di qua, i "cattivi" di là. In Italia la destra era complessivamente anti americana come la sinistra comunista, mentre il centro di governo, Dc e alleati, era ancorato a Washington e all’Occidente. Oggi che la storia ha preso il mazzo e rimescolato le carte, tutto è più complicato, a volte ribaltato. Così capita che se Trump avanza trionfalmente verso la nomination; se nonostante l’economia americana sia spumeggiante, il presidente Biden zoppica nei sondaggi, e non solo. Se questo è il quadro ad oggi, beh, non è cosi certo che un eventuale successo di Trump possa essere salutato dal nostro governo di centro-destra con squilli di tromba.

Intendiamoci. Siamo l’Italia e in Occidente siamo stati e restiamo chiunque governi oltre Atlantico. Anche perché i cattivi (senza virgolette) sono sempre gli stessi, con lo stesso Dna, e anzi a Oriente sono pure cresciuti in numero e potenza. Però è altrettanto vero che sulle vicende internazionali, la geometria si dimostra molto variabile. Con Trump che vorrebbe far bombardare dalla Russia i Paesi Nato che non pagano le loro quote, vedi l’Italia, e non nasconde la simpatia per Putin e la voglia di chiudere subito la partita Ucraina. Un tema a cui non è insensibile Salvini che vota per Zelensky, ma aspetta fiducioso il responso dei medici russi per sapere la verità (!) su Navalny. Non esattamente la barra che tiene il Governo, Lega compresa. Detto questo, la strada per la Casa Bianca è ancora lunga e fare il tifo per l’uno o l’altro è un esercizio che non aiuta a quadrare il cerchio interno e internazionale. Con una riflessione che induce all’ottimismo: la differenza tra i toni elettorali e la guida di un Paese è spesso abissale. Per fortuna. Ovunque i ruoli modellano i comportamenti. E chi non lo fa, a Roma come a Washington, rischia di andare fuori posto.