La candidatura in Calabria della prof che elogiò la Br fa infuriare la destra e crea imbarazzi a sinistra

Polemiche del centrodestra e tensioni nel centrosinistra. La candidatura della professoressa Donatella Di Cesare (foto) come consigliera regionale in Calabria alimenta lo scontro. L’anno scorso, un suo commento social - poi rimosso - alla morte della brigatista rossa Barbara Balzerani sollevò un vespaio: "La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee". In questi giorni, il nome della professoressa - insegna Filosofia a La Sapienza di Roma - ha cominciato a circolare per la lista civica che sostiene il candidato governatore Pasquale Tridico, del M5s, schierato dal campo largo. È una "seriale istigatrice di odio", ha commentato Fabio Rampelli, di FdI. Tridico l’ha subito difesa, dicendosi "stupito e sconcertato dagli attacchi di FdI" e definendola "pacifista e femminista". Ma nel centrosinistra il fastidio c’è. Il più duro è stato Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate da un pò in campo con i comitati ulivisti "Più Uno": "Aldo Moro e gli uomini della sua scorta furono assassinati dalle Br. Tra i protagonisti di quella pagina c’era anche Barbara Balzerani. È inaccettabile che venga proposta la candidatura di una docente che l’ha ricordata con nostalgia". A difendere Di Cesare è stata la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che ha definito ridicola la "polemica contro un’importante intellettuale pacifista e antirazzista".