Kurt Koch al Meeting di Rimini per parlare di unità tra le Chiese e dialogo tra i popoli

Roma, 26 agosto 2025 – È il cardinale Kurt Koch a rilanciare al Meeting di Rimini 2025 il tema dell’unità cristiana, in un contesto che mette al centro riconciliazione e accoglienza. All’incontro sui 1700 anni dal Concilio di Nicea, insieme al patriarca ecumenico Bartolomeo I, Koch porta un messaggio di pace in un’edizione dal titolo emblematico “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”.

Unità cristiana al centro del confronto

La partecipazione di Koch si inserisce tra i momenti spirituali più significativi dell’edizione 2025. In particolare, l’incontro dedicato ai 1700 anni dal Concilio di Nicea offre l’occasione di riflettere sul ruolo che quel passaggio storico ha avuto nella definizione dell’identità cristiana comune. Accanto al patriarca ecumenico Bartolomeo I, il cardinale svizzero porta la prospettiva del Dicastero per l’Unità dei Cristiani, sottolineando l’importanza di ritrovare, al di là delle divisioni, un terreno condiviso su cui costruire. In un tempo segnato da guerre e fratture sociali, il richiamo all’unità ecclesiale diventa un messaggio universale, che parla anche al mondo politico e civile.

Ancora una voce di pace al Meeting

L’intervento di Koch si intreccia nel filo conduttore scelto dal Meeting: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Il manifesto mette al centro la capacità di rigenerarsi in contesti di crisi e smarrimento, e si lega perfettamente alla missione ecumenica del cardinale. L’idea di “luogo deserto” evoca tanto i conflitti armati quanto le fratture interiori che segnano il nostro tempo; costruire con “mattoni nuovi” significa invece alimentare percorsi di dialogo e riconciliazione. La voce di Koch, in questo senso, rappresenta un invito a guardare oltre le divisioni e a leggere le difficoltà come occasioni per gettare fondamenta comuni.

Dialogo oltre i confini istituzionali

La presenza del cardinale conferma come il Meeting non sia solo un appuntamento culturale, ma anche una piattaforma di dialogo tra fedi, popoli e istituzioni. Portare sullo stesso palco figure come Koch e Bartolomeo I significa dare visibilità concreta a un cammino che non riguarda soltanto i cristiani, ma tutta la società. La loro testimonianza mostra come l’ecumenismo non sia un esercizio diplomatico, bensì un contributo reale alla costruzione della pace e della convivenza tra popoli.