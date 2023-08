I big di Italia Viva a cena al Twiga. E Calenda esplode: inopportuno

Roma, 1 agosto 2023 – I tavoli all’inizio erano due, separati. Ma si sa come vanno le cose, quando tutti si conoscono. Un saluto e una bicchierata finiscono con una tavolata da cenone natalizio, 20 e passa commensali. Non se ne accorgerebbe nessuno, se il locale non fosse il Twiga – ex proprietaria nonché presenza di spicco nell’allegra compagnia la ministra Daniela Santanchè – e se a sedersi gomito a gomito non fossero tre esponenti della guardia d’onore renziana: Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi (entrambi deputati) e Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio. A fare da ponte Andrea Ruggieri, che è stato parlamentare forzista ma al momento è l’anima del Riformista diretto dal Matteo fiorentino. Si tratta certamente di una coincidenza, anche se la scelta di cenare lo scorso venerdì proprio in quel ristorante e in un momento come questo, un significato implicito innegabilmente ce l’ha. Sputano indignazione i social, ’Italia Twiga’ è l’hashtag di tendenza. In croce i renziani sarebbero stati messi comunque, persino il collega di partito Luigi Marattin segnala: “Ognuno cena dove gli pare, ma io al Twiga non vado”.

Figurarsi gli altri partiti dell’opposizione che già vedono Renzi come una quinta colonna neppure mascherata. Dai cinquestelle piovono pietre: “È triste constatare come la cosa pubblica possa diventare un mercimonio d’interessi”, riassume gli umori l’ex ministro Stefano Patuanelli. I più imbufaliti di tutti, però, sono i separati in casa di Azione: la cenetta diventa l’occasione per un regolamento di conti che parte da lontano, da quando il gruppo Iv impedì a Calenda di parlare in aula sul caso Santanchè. Il comunicato è fiammeggiante: “La posizione sulla ministra è sempre stata netta: deve dimettersi”, pur non avendo votato la mozione di sfiducia “ritenendola un regalo” a lei. Sottolinea che “Azione non si è mai riconosciuta nella linea espressa da Iv e i suoi parlamentari, che mai hanno pronunciato la parola dimissioni”. E quindi, “per quanto concerne le cene con la ministra al Twiga che coinvolgono parlamentari di Iv che appartengono al nostro gruppo, le si ritiene del tutto inopportune”. Il casus belli sarà anche grottesco, roba da commedia all’italiana, ma i decibel sono alti, e rendono difficile proseguire insieme.

Replica con toni sferzanti Bonifazi su twitter: "Sono stato al Twiga venerdì come già altre volte. Leggere che Carlo da Capalbio pretende di decidere che cosa devo fare io il venerdì sera mi dà l’impressione di un uomo che non ha nulla di liberale ma che sogna uno stato etico. Sostenere che si debba chiedere al leader politico con chi cenare mi sembra assurdo. Quanto alla vicenda Santanchè: noi abbiamo votato in aula esattamente come Azione". Sulla carta è difficile dar torto al renzian furioso . Il punto è che dietro al fattaccio c’è qualcosa di molto meno effimero: una marcia di avvicinamento alla destra che Calenda denuncia da giorni. E che appare confermata dall’altro ’fattaccio’ di giornata: l’emendamento al decreto Pa2 presentato in extremis da Iv alla Camera – fortemente voluto anche da FdI – e votato dalla maggioranza che impone l’assorbimento di un ente terzo come il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare con la sua dote di 29,5 milioni di soldi pubblici nell’ente privato Assoprevidenza . Emendamento già affossato una volta dal capo dello Stato, perché inserito in un decreto che trattava di tutt’altro.

La furia di Azione più che dal pesce servito nel noto ristorante di Forte dei Marmi dipende dalle manovre politiche di Renzi, che però sono tutt’altro che univoche. L’ex premier – protagonista ieri di una polemica con il senatore nonché presidente della Lazio, Claudio Lotito – ha convocato oggi una conferenza stampa in cui – oltre alle risposte a Calenda – il piatto forte saranno proposte per segnalare proprio la distanza del governo. Insomma l’orientamento a destra è un fatto, le intenzioni di Renzi in fondo sono chiare: smantellare il bipolarismo. Ma sulla strada per arrivarci, di chiaro non c’è niente.